Солнце как основной источник энергии

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Для преобразования солнечной энергии в электричество мы используем фотоэлектрические солнечные батареи

Введение в солнечную энергию

Солнце является основным источником энергии Земли. Свет и энергия, которая исходит непосредственно от солнца, называется солнечной энергией. Вы также можете услышать солнечную энергию, называемую излучением. Мы будем использовать эти термины взаимозаменяемо в этой статье.

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Солнечная энергия достигает земли в виде солнечных лучей. Солнечный свет - это форма электромагнитного излучения, которое также иногда называют светом или теплом. Это может показаться очень запутанным, но оказывается, что все эти термины относятся к формам энергии.

Теплообмен: атомы поглощают излучение

Чтобы мы могли использовать солнечную энергию полезными способами, атомы должны поглощать излучение. Один из примеров этого процесса - когда солнечное излучение поглощается сиденьем на футбольном стадионе. Атомы, из которых состоит сиденье стадиона, поглощают энергию, в результате чего атомы сиденья начинают вибрировать быстрее. С точки зрения человека, пытающегося сесть на сиденье, это заставляет сиденье чувствовать жар.

Когда солнце садится, атомы на сиденье стадиона передают энергию обратно в свое окружение, и в результате сиденье в итоге охлаждается. Оба эти процесса являются примерами передачи тепла или энергии. Теплообмен - это обмен энергией в форме тепла между физическими системами, например, между солнцем и сиденьем стадиона.

Оказывается, что мы можем использовать солнечную энергию, чтобы делать другие вещи, кроме того, чтобы делать вещи более горячими. В следующем разделе мы обсудим, как фото гальваника может использоваться для преобразования солнечной энергии в электричество.

Солнечные батареи и фото гальваника

Для преобразования солнечной энергии в электричество мы используем фотоэлектрические солнечные батареи. Это солнечные коллекторные панели, которые имеют неотражающее покрытие с полупроводниками, которые поглощают солнечный свет.

Полупроводник - это вещество, которое может проводить электричество в одних условиях, но не в других. Одним из примеров полупроводника является кремний.

Когда атомы полупроводника поглощают солнечную энергию, отрицательно заряженные электроны могут быть отделены от остальной части атома. Электроны производят электрический ток, который можно собирать и использовать для многих применений.