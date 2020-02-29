Россия начала создание первой многоразовой ракеты

23:01

Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний



Фото с сайта fpi.gov.ru

Научно-техническим советом Фонда перспективных исследований (ФПИ) было принято решение о начале создания летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ».

«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Данный проект выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева».

В основу «Крыла-СВ» легла конструкция крылатой ракеты «Байкал», работы над которой велись в Центре имени Хруничева, и макет прототипа которой демонстрировался в Ле-Бурже в 2001 году.



Макет «Байкала» на выставке в Ле-Бурже. Фото с сайта wikimedia.org

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в рамках проекта "Крыло-СВ" в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых - соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой», - цитирует РИА Новости слова представителей ФПИ.

Ожидается, что полноценный первый пуск (начало летных испытаний демонстратора) состоится на рубеже 2023 года (предположительно, с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря).

Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.



Фото с сайта fpi.gov.ru

Ранее также сообщалось, что размеры ракеты составят 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор будет размером в одну треть от оригинала. Перемещаться ракета будет на гиперзвуковых скоростях (до 6 чисел Маха).

Ракета также получит и новый двигатель под названием «Вихрь». Для разработки ракеты в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш планируется создать новое конструкторское бюро.