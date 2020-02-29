]]>
]]>
Главная Наука и техника Наука

Россия начала создание первой многоразовой ракеты

23:01 29.02.2020

Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний


Фото с сайта fpi.gov.ru

Научно-техническим советом Фонда перспективных исследований (ФПИ) было принято решение о начале создания летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ».

«Крыло-СВ» представляет собой многоразовую крылатую ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен 29 мая 2019 года в ФПИ с положительной оценкой. Данный проект выполнялся рабочей группой, где головным предприятием выступил АО «ЭМЗ имени В.М. Мясищева».

В основу «Крыла-СВ» легла конструкция крылатой ракеты «Байкал», работы над которой велись в Центре имени Хруничева, и макет прототипа которой демонстрировался в Ле-Бурже в 2001 году.


Макет «Байкала» на выставке в Ле-Бурже. Фото с сайта wikimedia.org

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в рамках проекта "Крыло-СВ" в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых - соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой», - цитирует РИА Новости слова представителей ФПИ.

Ожидается, что полноценный первый пуск (начало летных испытаний демонстратора) состоится на рубеже 2023 года (предположительно, с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря).

Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полет, первая многоразовая ступень будет возвращаться на космодром на крыльях.


Фото с сайта fpi.gov.ru

Ранее также сообщалось, что размеры ракеты составят 6 метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор будет размером в одну треть от оригинала. Перемещаться ракета будет на гиперзвуковых скоростях (до 6 чисел Маха).

Ракета также получит и новый двигатель под названием «Вихрь». Для разработки ракеты в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш планируется создать новое конструкторское бюро.

Темы: Наука и практика, Наука и технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2020, 01:58
Гость: Затем

Создатели этого демонстратора получат много иномарок и поездок на иностранные курорты
01.03.2020, 00:28
Гость: jgg

Зачем она?
01.03.2020, 00:23
Гость: Может

сначала газопровод достроить?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации