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Илон Маск заявил, что F-35 не имеет шансов против беспилотного истребителя

23:14 29.02.2020
F-35
F-35А ВВС США. Фото с сайта wikimedia.org
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Илон Маск в своем Twitter заявил, что новый американский истребитель пятого поколения не составит конкуренцию перспективным беспилотным платформам.

«Таким конкурентом должен стать беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком и способный маневрировать в автономном режиме, - написал предприниматель. - У F-35 не будет перед ним ни одного шанса».

При этом стоит отметить, что в настоящее время не существует ни одного полноценного беспилотного самолета-истребителя, а самолеты следующего - шестого поколения - скорее видятся опционально пилотируемыми, чем полностью беспилотными, пишет Naked-science.

В частности, это касается перспективного самолета New Generation Fighter (NGF), разработкой которого занимаются Франция, Германия и Испания. Данный самолет должен заменить в будущем (в 2030-2040-х годах) Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Представленный ранее проект истребителя шестого поколения Tempest (Великобритания и Италия) также видят опционально пилотируемой машиной. При этом данный самолет не должен иметь стандартных механизмов управления в виде сложного набора тумблеров, переключателей и кнопок. Предполагается, что он получит «виртуальную кабину», в которой пилот сможет управлять самолетом при помощи взгляда и жестов. 

При этом США решили сделать ставку на уже введенный в эксплуатацию F-35.

Темы: Военная авиация в мире, Военные технологии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2020, 04:23
Гость: IgS

он мне напоминает горбачева. бесконечная трескотня.
01.03.2020, 00:02
Гость: На каждый

беспилотник язык Илона Маска не поставишь.
29.02.2020, 23:50
Гость: Этот

еврейчик много чего говорит.
На деле выходит мало. Одни понты.
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