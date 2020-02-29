Илон Маск заявил, что F-35 не имеет шансов против беспилотного истребителя

23:14

Илон Маск в своем Twitter заявил, что новый американский истребитель пятого поколения не составит конкуренцию перспективным беспилотным платформам.

«Таким конкурентом должен стать беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком и способный маневрировать в автономном режиме, - написал предприниматель. - У F-35 не будет перед ним ни одного шанса».

При этом стоит отметить, что в настоящее время не существует ни одного полноценного беспилотного самолета-истребителя, а самолеты следующего - шестого поколения - скорее видятся опционально пилотируемыми, чем полностью беспилотными, пишет Naked-science.

В частности, это касается перспективного самолета New Generation Fighter (NGF), разработкой которого занимаются Франция, Германия и Испания. Данный самолет должен заменить в будущем (в 2030-2040-х годах) Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.

Представленный ранее проект истребителя шестого поколения Tempest (Великобритания и Италия) также видят опционально пилотируемой машиной. При этом данный самолет не должен иметь стандартных механизмов управления в виде сложного набора тумблеров, переключателей и кнопок. Предполагается, что он получит «виртуальную кабину», в которой пилот сможет управлять самолетом при помощи взгляда и жестов.

При этом США решили сделать ставку на уже введенный в эксплуатацию F-35.