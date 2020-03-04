Обзор конструктора сайтов от ProHoster

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Конструктор сайтов – универсальный инструмент начинающих и профессиональных разработчиков

Сервис успешно используется для создания форумов, визиток, лендингов, интернет-магазинов, корпоративных, а также медиа проектов. Интернет-ресурс может быть рассчитан на любое количество посещений – от нескольких до десятков тысяч в день.

Преимущества конструктора сайтов ПроХостер

Современные решения. Платформа постоянно совершенствуется, регулярно внедряются новые инструменты, плагины, средства защиты. К страницам можно подключить изображения, анимацию, видео- и музыкальные ролики.

Интернационализация проектов. Разработчик может создать международный аукцион, криптобиржу, онлайн-магазин. Поддержка ведется на одном из 31 языков. На остальные языки включается автоматический перевод. Встраиваются карты Google, возможные варианты безналичной оплаты.

Настраиваемые шаблоны. В конструкторе PlatformaLP набор шаблонов ограничен. ПроХостер предлагает разработчикам на выбор более 190 готовых вариантов, в том числе продающие сайты, информационные ресурсы, проекты под фандрайзинг, некоммерческие проекты.

Гибкая структура. Tilda отличается ограниченными возможностями в создании многостраничников. Используя ПроХостер, можно подключать дополнительные интерфейсы, плагины, менять функционал страниц.

SEO-оптимизация. Автоматически заполняются метатеги интернет-страниц.

Интеграция с популярными сервисами. Подключить платежную систему, службы Google, Yandex можно в несколько кликов.

Обратная связь и социальные сети. Роботы-поисковики продвигают ресурсы с отзывами, откликами с FaceBook, Pinterest, Youtube, TikTok-видео. Конструктор ProHoster быстро добавляет необходимые ссылки, подключаются удобные красивые плагины.

Как создать сайт

Клиентам, заказавшим хостинг в компании ProHoster, предоставляется бесплатный доступ к конструктору. Кроме того, возможно бесплатное использование домена, поддоменов, почтовых ящиков и антиспама. Если необходима консультация, специалисты технической поддержки работают в режиме 24/7.

Защита ресурсов, созданных ProHoster

В отличие от пользователей конструктора uСoz, самостоятельно решающих проблемы дублирования информации, все сайты ПроХостер ежедневно копируются на облачный сервер. Резервные копии хранятся 30 дней. Специализированное программное обеспечение защищает ресурсы от фишинга, Dos и Ddos-атак. Если необходимо, хостинг запускает лечение сайта от вирусов.