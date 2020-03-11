Разработчики представили «умные» очки для слепых

19:25

Специалисты компании Envision (Голландия) совместно с Google разработали «умные» очки для слепых и слабовидящих людей.



Фото с сайта letsenvision.com

Новинка способна распознавать объекты вокруг пользователя и рассказывать ему о нем. Для этого в них используется камера с технологией компьютерного зрения и голосовой помощник, сообщает Ferra.

Очки также могут распознавать и озвучивать на 60 языках текст, включая рукописный.

По мнению разработчиков, их устройство поможет слабовидящим людям лучше ориентироваться в пространстве и узнавать других людей.

Стоимость очков составляет $1699, а в продаже они появятся в августе текущего года.