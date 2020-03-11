]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Разработчики представили «умные» очки для слепых

19:25 11.03.2020

Специалисты компании Envision (Голландия) совместно с Google разработали «умные» очки для слепых и слабовидящих людей.


Фото с сайта letsenvision.com

Новинка способна распознавать объекты вокруг пользователя и рассказывать ему о нем. Для этого в них используется камера с технологией компьютерного зрения и голосовой помощник, сообщает Ferra.

Очки также могут распознавать и озвучивать на 60 языках текст, включая рукописный.

По мнению разработчиков, их устройство поможет слабовидящим людям лучше ориентироваться в пространстве и узнавать других людей.

Стоимость очков составляет $1699, а в продаже они появятся в августе текущего года.

Темы: Гаджеты, Высокие технологии в мире, Гаджеты, Информационные технологии (IT), Мобильные устройства
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации