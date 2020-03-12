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Россия и Китай решили создать совместную космическую лабораторию

15:05 12.03.2020
Фото с сайта nasa.gov
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Агентства NASA и EKA разрабатывают проект LISA, в рамках которого планируется создать три космических аппарата, способных проводить совместное изучение гравитационных волн.

Не так давно появилась информация, что с этим проектом смогут конкурировать Россия и Китай, которые намерены отправить на высоту 100 тысяч километров спутники, оснащенные научными приборами.

Основной целью совместного проекта также является изучение гравитационных волн. Как сообщает V-kosmose.com, спутники будут функционировать за счет лазерных пучков, создавая масштабный интерферометр.

По мнению ученых, размещение спутников на орбите значительно увеличит чувствительность и точность наблюдений. В рамках работы исследователи намерены получить новые данные о двойных звездных системах, черных дырах и даже понять, как именно зародилась Вселенная.

Предположительно, российско-китайская лаборатория может быть запущена в 2034 году.

Темы: Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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12.03.2020, 18:50
Гость: да-да интерферометр

С их помощью обнаруживают колебания на уровне 0.2-0.4 мкм. Только вот колебания самих аппаратов, например из-за включения двигателей (а колебания мгновенно не прекращаются), никто в расчёт не принимает. Плюс есть проблема со сдвигами частот при совпадении направления движения и в противоположном. Плюс вопрос о неравномерности земной поверхности может выползти, есть влияние не слабое Луны (приливы и отливы).
Очередная туфта, схожая с тем как пытались регистрировать гравитационные волны по земным интерферометрам (на КМ инфа была), там простой ветер и птички могли дать нужный размер колебаний.
Вот программа "Хабл" действительно была интересной (больше может дать лишь астрономический пост на Луне). А это - очередной околонаучный распил.
12.03.2020, 16:28
Гость: ЛЮОВА

РОССИЯ СО ВСЕМИ ДРУЖИТ... ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ОСТАЕТСЯ БЕЗ ДЕНЕГ И ТРУСОВ,НО СУДЯ ПО ВСЕМУ ЕЙ ЭТО ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ...
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