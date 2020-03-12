Россия и Китай решили создать совместную космическую лабораторию

15:05

Агентства NASA и EKA разрабатывают проект LISA, в рамках которого планируется создать три космических аппарата, способных проводить совместное изучение гравитационных волн.

Не так давно появилась информация, что с этим проектом смогут конкурировать Россия и Китай, которые намерены отправить на высоту 100 тысяч километров спутники, оснащенные научными приборами.

Основной целью совместного проекта также является изучение гравитационных волн. Как сообщает V-kosmose.com, спутники будут функционировать за счет лазерных пучков, создавая масштабный интерферометр.

По мнению ученых, размещение спутников на орбите значительно увеличит чувствительность и точность наблюдений. В рамках работы исследователи намерены получить новые данные о двойных звездных системах, черных дырах и даже понять, как именно зародилась Вселенная.

Предположительно, российско-китайская лаборатория может быть запущена в 2034 году.