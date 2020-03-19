Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS-CoV-2

16:20

Генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения



Фото с сайта rosminzdrav.ru

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось секвенировать первый полный геном нового коронавируса - SARS-CoV-2.

Материал был получен от пациента с COVID-19.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. – заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России д.м.н. Дмитрий Лиознов - Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», - говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID (используется ВОЗ и исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2).

В настоящее время разработкой вакцины против COVID-19 занимаются несколько исследовательских групп. Помимо российских ученых, этой работой также занимаются специалисты в Китае, США и Италии.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся более 22 тысяч человек. 19 марта в московской больнице скончалась пожилая москвичка с коронавирусом. Врачи настаивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, а не вирус.