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Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS-CoV-2

16:20 19.03.2020

Генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения


Фото с сайта rosminzdrav.ru

Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России удалось секвенировать первый полный геном нового коронавируса - SARS-CoV-2.

Материал был получен от пациента с COVID-19.

«Оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 исключительно важен для понимания эволюции нового коронавируса и динамики его распространения. – заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России д.м.н. Дмитрий Лиознов - Этот коронавирус новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», - говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

Генетические данные депонированы исследователями в международную базу данных EpiCoV GISAID (используется ВОЗ и исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса SARS-CoV-2).

В настоящее время разработкой вакцины против COVID-19 занимаются несколько исследовательских групп. Помимо российских ученых, этой работой также занимаются специалисты в Китае, США и Италии.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся более 22 тысяч человек. 19 марта в московской больнице скончалась пожилая москвичка с коронавирусом. Врачи настаивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, а не вирус.

Темы: Коронавирус, Исследования российских и зарубежных ученых
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 23:46
Гость: согласен

Совершенно верно. Начиная с возраста 55-60 лет в той или иной степени ее эпикриз у всех, только не все об этом подозревают. Пневмония у нее не от этих болячек, а от вируса и она могла " скрипеть " еще долго.
19.03.2020, 23:19
Гость: Tġt

СПиД то же сам не убивает, как с той москвичкой, при СССР такого не было
19.03.2020, 22:06
Гость: Первоопричина

Вирус.С ее болячками она могла прекрасно еще жить.
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