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Скончалась первая россиянка с коронавирусом

11:13 19.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В московской больнице скончалась пожилая москвичка с коронавирусом. Врачи настаивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, а не вирус.

Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — сообщили в оперштабе.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина. Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин при этом отметил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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19.03.2020, 15:49
Гость: брешут как дышат

форум-мск,"Борьба с вирусом или с правом народа на свободу?"
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Нас, врачей, как и всех жителей страны, беспокоит ситуация вокруг коронавирусной инфекции, потому что все, что мы видим — это паника и дезинформация СМИ.
Коронавирусная инфекция — ОРВИ, характеризующаяся ринитом и доброкачественным течением болезни. Возбудитель впервые выделен в 1965-1968 гг. Коронавирусы выделены в отдельное семейство. По различным данным коронавирусная инфекция составляет от 4 до 20% ОРВИ и поражает преимущественно подростков и взрослых. Коронавирусы малоустойчивы в окружающей среде.
Течение заболевания не отличается от такового при других ОРВИ! Длительность болезни 7 дней. Лабораторная диагностика основывается на серологических реакциях (РСК, РТГА, РН) поскольку выделение вируса сложное!
Через 3-7 дней заболевание может закончиться, а может перейти во вторую респираторную фазу с последующим выздоровлением. То есть все вышеописанное — это обычная картина ОРВИ. Любая острая респираторная вирусная инфекция также может перейти в пневмонию. Но даже несмотря на это, прогноз ТОРС в легких и средне тяжелых случаях благоприятный. Летальность составляет всего 9,5 %.
Штамм коронавируса СOVIR-2019 имеет похожую клинику и симптоматику с ТОРС или атипичной пневмонией. Совпадение этих двух вирусов из одного семейства составило 75-80%. Течение заболевания сходное.
В 2003 году в России от пневмонии умерло 44438 человек.
19.03.2020, 15:37
Гость: ...

Вот для чего эту новость муссируют целый день во всех новостях... она не от короновируса скончалась, а оттог, что тромб оторвался. Только что по РБК передали. Зачем нагнетать на пустом месте? Или от конституции отвлекают?
19.03.2020, 14:44
Гость: нут вот,

а говорили, что это фейки с запада.
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