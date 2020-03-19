Скончалась первая россиянка с коронавирусом

11:13

В московской больнице скончалась пожилая москвичка с коронавирусом. Врачи настаивают, что причиной смерти стал целый ряд хронических заболеваний, а не вирус.

Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

«Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии», — сообщили в оперштабе.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что в в московском медицинском центре в поселке Коммунарка, куда госпитализируют пациентов с подозрением на коронавирус, скончался мужчина. Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин при этом отметил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек.