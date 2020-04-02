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Ученые уточнили риски смерти от коронавируса в зависимости от возраста

13:07 2.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Инфекционисты из Имперского колледжа Лондона изучили свыше 70 тысяч случаев смерти и госпитализации пациентов с Covid-19.

Собранные данные позволили уточнить, что коронавирус наносит наибольший вред пожилым людям, имеющим, как правило, ряд серьезных проблем со здоровьем, например, хронические болезни, ослабляющие сердце и легкие.

Общий уровень смертности для подтвержденных случаев на материковой части КНР в среднем составляет 1,38%. При этом авторы работы отметили, что первоначально он составлял 3,67%, но позже была проведена корректировка.

Период от появления первых симптомов до смерти в среднем составляет 17,8 дня, а в случаях, когда больной выздоравливал, с момента первых признаков до выписки из больницы проходит примерно 24,7 дня.

При этом риск смерти возрастает с возрастом человека.

По данным исследования, подросткам в возрасте от 10 до 19 лет стационарное лечение необходимо лишь 0,04% случаях, в то время как пожилые люди (80 лет и старше) нуждаются в стационарном лечении в 18% случаях. Людям в возрасте свыше 40 лет необходимо стационарное лечение в 4% случаях, а 50-летним - в 8%.

Что касается риска смерти от коронавирусов, то тут также имеется сильный «возрастной градиент», пишет «Naked-Science».

В частности, для людей моложе 39 лет шанс погибнуть от коронавируса практически нулевой, в возрасте 40-49 лет он составляет 0,2%, в 50-59 лет - 0,6%, 60-69 лет - менее 2%. Пациенты в возрасте от 70 до 79 лет имеют повышенный риск - до 4,3%, а старше 80 лет - до 7,8%.

Отметим, что в работе ученых учитывались данные за февраль, когда официально пандемия еще не был объявлена, а вспышка не охватила так много стран.

В последнее время появляются сообщения, что большинство новых заболевших в Москве - люди возрастом от 18 до 40 лет, а в Лондоне недавно погиб 13-летний подросток, не имеющий каких-либо сопутствующих заболеваний.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2020, 13:25
Гость: город 312

Мы поняли "установку", но видимо всё таки не от возраста смертельно поражает вирус а от состояния здоровья.
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