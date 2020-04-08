Инцидент над Балтикой: как СССР сбил американский самолет

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70 лет назад Советский Союз сбил американский самолет-разведчик над Балтикой у берегов Латвии. Найти десятерых членов экипажа не удалось, несмотря на поиски обеими странами

Подбитый PB4Y-2 «Приватир». Фото с сайта warhead.su

8 апреля 1950 года четыре советских истребителя Ла-11 сбили над Балтийским морем в 5 км (по другим данным, в 30-35 км) от порта Лиепая в Латвийской ССР американский бомбардировщик PB4Y-2 Privateer. По версии СССР, самолет не просто залетел в воздушное пространство страны, но и открыл огонь по истребителям Ла-11. США настаивали на том, что это был не военный, а частный пассажирский борт, направлявшийся в Швецию.

Позже выяснилась принадлежность воздушного судна к ВМС США: он выполнял разведывательный полет в нейтральных водах. При этом советская сторона продолжала утверждать, что сбитым самолетом был не Privateer (в переводе на русский – «Корсар»), а Boeing B-29 Superfortress – тяжелый бомбардировщик дальнего действия, известный как «летающая крепость». Поэтому в советских документах и органах печати ошибочно фигурировало наименование именно этой воздушной машины.

По сведениям современных зарубежных источников, самолет, которому команда дала название «Буйная черепаха», был оснащен сверхсекретным оборудованием для сбора разведданных. Правительство США интересовал вопрос производства советских подводных лодок на Балтике. Кроме того, целью вылета являлась проверка информации о строительстве аэродромов на островах в акватории моря.

Сегодня в Лиепае установлен памятник погибшим американским летчикам. Их могил не существует. По официальной информации, тела командира экипажа Джека Фетта и еще девяти человек так никогда и не были найдены. Через восемь дней после инцидента британское судно обнаружило в водах Балтики ярко-желтую надувную лодку с погибшего самолета. Еще пять дней спустя шведский корабль поднял на борт другую шлюпку. Обе оказались пусты.

Случай 70-летней давности произвел значительный резонанс. Поговаривали, что ноты, которыми обменялись посол США в Москве Алан Кэрк и глава МИД СССР Андрей Вышинский, редактировали лично Иосиф Сталин и Гарри Трумэн.

Согласно информации американцев, PB4Y-2 Privateer стартовал из Висбадена в ФРГ в 10:31 по среднеевропейскому времени. В 13:30 самолет сообщил, что пролетает над Бремерхафеном. В 14:40, пролетая над Балтийским морем у Лиепаи примерно в 80 морских милях к юго-востоку от острова Готланд, экипаж в последний раз послал на землю данные о своем маршруте. PB4Y-2 был практически беззащитен. Единственным оружием на борту значился пистолет у одного из офицеров. Этот факт, приведенный в материале Military Trader and Military Vehicles Magazine, опровергает утверждения советской стороны о предшествующей крушению «Черепахи» перестрелке.

В советском журнале нарушений государственной границы эпизод у Лиепаи описывался следующим образом:

«8 апреля в 17.30 нарушение границы южнее Лиепаи. Американский самолет В-29 углубился на территорию СССР на 21 километр. Требованию наших истребителей следовать за ними не подчинился и открыл огонь. После ответного огня ведущего истребителя самолет повернул в сторону моря и скрылся».

Исследователь советско-американского противостояния, известный историк Александр Орлов в своем труде «Тайная битва сверхдержав» приводит выдержки из рапорта ведущего группы истребителей-перехватчиков, командира звена старшего лейтенанта Бориса Докина.

«Будучи в дежурном звене в первой готовности в 17:22, получил команду на взлет. После взлета принял команду набрать высоту 4000 метров и взять курс 360 градусов. В 17:30 встретил четырехмоторный самолет с американскими опознавательными знаками южнее Лиепаи 8 километров, который шел курсом 135 градусов.

Увидев самолет, я парой подошел к нему справа сзади и передал второй паре — старшего лейтенанта Анатолия Герасимова — принудить нарушителя к посадке.

Герасимов вышел вперед, и делая глубокое покачивание, развернулся влево. Нарушитель взял курс 270 градусов — и в море и за парой старшего лейтенанта Герасимова не пошел. Тогда я дал предупредительную очередь — 12 снарядов. Нарушитель стал вести огонь по мне. Ведомый лейтенант Тезяев, видя это, дал по нарушителю очередь, который пошел с большим снижением и вошел в облака на Н — 500 метров. Предположительно самолет упал в 5–10 километрах от берега», — докладывал офицер командиру своей части Федору Шинкаренко.

Этот рапорт дополняет сообщение военно-морского министра СССР Ивана Юмашева, что через два часа после происшествия другой летчик, подполковник Филанович, видел на поверхности моря масляное пятно. В трех милях к северу от него был замечен неопознанный плавающий предмет. Он также сообщал, что американцы ведут активный поиск между островами Готланд и Борнхольм.

По мнению Юмашева, это давало основания предполагать «нахождение на самолете важных секретных документов и ценного секретного оборудования».

Со стороны СССР Privateer искали четыре тральщика и водолазы, но безрезультатно. Докладывая о поисковой операции заместителю председателя Совета министров СССР Николаю Булганину, Юмашев подчеркивал необходимость подъема самолета с целью «изъятия документов и секретного оборудования».

«Для поиска затонувшего самолета будет произведено обследование водолазами предполагаемого места падения самолета в районе обнаруженного масляного пятна на глубинах моря 50 и 65 метров. При неудовлетворительном результате водолазного обследования будет проведено траление придонным тралом и поиск металлоискателями в районе предполагаемого падения самолета, общей площадью 130 квадратных миль, как указано в схеме. Для производства траления будет выделено четыре тральщика из состава 4-го военно-морского флота», — обещал министр заместителю предсовмина.

Однако почитать секретные документы американцев Юмашеву было не суждено. При этом в деле хватало нестыковок. Так, российские источники традиционно делали акцент на том, что найти не удалось ни одного из десяти членов команды. Это давало повод родственникам летчиков надеяться, что их близкие выжили и находятся в советских тюрьмах. Также между ними ходили слухи о помещении кого-то из выживших в советские психбольницы.

Подтверждения этой информации на официальном уровне никогда не было. Зато в книге Нормана Полмара «Шпионский самолет: рассекреченная история U-2» утверждалось: из Балтийского моря были подняты тела двух мужчин. Существуют предположения, что спасательные плоты, найденные британцами и шведскими рыбаками, были развернуты специально. Кроме того, позднее шведы обнаружили фрагменты погибшего самолета, изрешеченные пулями.

PB4Y-2 Privateer стал первой жертвой воздушной борьбы, разразившейся между двумя сверхдержавами во время «холодной войны».

Согласно данным американского журнала U.S. News & World Report, в период с 1950 по 1970 год «по меньшей мере 252 американских летчика были сбиты в ходе шпионских воздушных операций, из них 24 погибли, 90 остались в живых, а судьба 138 авиаторов не выяснена до сих пор». Иными словами, американцы потеряли в небе над Советским Союзом и соцстранами 31 самолет. При этом, согласно документам и интервью участников событий, с 1950 года и до конца 1960-х США произвели от 10 до 20 тыс. шпионских полетов вдоль границ СССР и Китая в целях выявления сил и средств системы ПВО.

«Тогда, в 50-м, американцы поняли, что с ПВО СССР шутить опасно, надо быть осторожнее. 5 мая 1950 года ОКНШ (Объединенный комитет начальников штабов США. – «Газета.Ru») сформулировал цели и порядок проведения воздушных разведывательных операций, — отмечал историк Орлов. — Главный упор делался на радиотехническую разведку, которая должна была выявить количество и возможности по обнаружению воздушных целей советскими РЛС.

Генерал Омар Брэдли, в то время председатель ОКНШ, предложил назвать эти операции «проектом воздушной электронной разведки» (ПВЭР) и поставил разведке ВВС задачу: «Добывать максимум сведений об электронных средствах противника».

Был определен и порядок проведения этих операций: не приближаться ближе чем на 20 миль к территории СССР или контролируемым им странам; самолеты-разведчики, как правило, не должны иметь какое-либо вооружение. Так начались полеты самолетов радиотехнической разведки ВВС США, продолжавшиеся много лет».

До конца 1950 года над территорией СССР были сбиты еще, по меньшей мере, два самолета ВВС США. Случались и обратные примеры. Например, 4 сентября того же года американские истребители сбили советский бомбардировщик в нейтральных водах Японского моря у берегов КНДР. Два члена экипажа тогда погибли, третий скончался от ран в плену. А 8 октября американские бомбардировщики, вылетевшие на задание во время Корейской войны, отклонились от курса, вместо территории КНДР вторглись в воздушное пространство СССР и атаковали аэродром «Сухая речка» в Хасанском районе Приморского края. В тот раз им удалось вернуться на базу, избежав ответного огня.

В марте 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш-старший создали совместную российско-американскую комиссию по военнопленным и пропавшим без вести. В 2010 году заместитель главы ее московского офиса Генри Истмен предоставил «Аргументам недели» результаты расследования, проведенного в начале 1990-х.

Работа в архивах и опрос участников инцидента Герасимова и Шинкаренко не принесли новых данных. Подтверждения гибели летчиков по-прежнему не имеется, юридически дело не закрыто.

В то же время Шинкаренко якобы утверждал, что после расформирования его подразделения в 1953 году специальная комиссия прибыла в Латвийскую ССР с целью уничтожения всех документов, имеющих отношение к инциденту с PB4Y-2.

Автор: Дмитрий Окунев