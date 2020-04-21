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Массовую вакцинацию назвали единственным способом побороть COVID-19

13:53 21.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Французский иммунолог Эрик Вивье (Eric Vivier) заявил, что массовая вакцинация может являться единственным способом побороть пандемию COVID-19, так как у переболевших коронавирусом не всегда возникает надежный иммунитет.

По его словам, человеческому организму необходимо 3 недели для образования достаточного количества антител против РНК-содержащих вирусов (как SARS-CoV-2), но их хватает всего на 3 месяца. При этом ученые сомневаются в данном прогнозе, так как новый коронавирус демонстрирует необычные свойства, сообщает Science Alert.

Отмечается, что вспышка SARS в 2002-2003 годах показала, что выздоровевшие люди получили защиту примерно на 3 года, но эти данные следует осторожно экстраполировать на другие коронавирусы.

Стоит заметить, что в настоящее время уже есть данные, демонстрирующие наличие стойкого иммунитета у переболевших COVID-19, хотя и имели место случаи повторного возникновения симптомов (в Южной Корее).

Ученые также пока не знают, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию. Эти неопределенности, по словам авторов работы, не дают уверенности в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия пойдет на спад.

Темы: Коронавирус, Вакцинация
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 20:17
Гость: Зулейка-Ханум.

На Земле из 7.7 миллиардов людей 6 миллиардов точно лишние.
В развитых странах в сфере обслуживания занято больше 70 %. По всему миру больше 50 %. А внедрение роботов "обнуляет" всех работяг вообще.
Чтобы вырасти продукты питания на одного, надо 40 соток. Есть 23.
Невозобновимые ресурсы кончаются через (примерно) 60-70 лет.
Возобновимых люди за год съедают две годичные нормы.
Выход один: массовая вакцинация.
21.04.2020, 19:11
Гость: IgS

выпустят плацебо, продадут за триллионы, объявят о победе, выключат пугалки и болталки и все.

ротшильды обиделись на реальный мир и реальные потребности.

поэтому решили показать как могут всему миру нагадить.

Гейтс, кстати, тоже помог.
21.04.2020, 19:03
Гость: елена манвелян эпидемиолог из армении

когда появится, она будет уже не нужна. хотя она и сейчас не нужна. Это и ежу понятно, только уж полное невежество и продажность подпевает этим глупым тезисам. Та Вакцина, котору нам хотят втюрить уже и сейчас готова. Ждут команды ФАС. ну а тогда уже не будет ни человечка, ни КА
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