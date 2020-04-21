Массовую вакцинацию назвали единственным способом побороть COVID-19

13:53

Французский иммунолог Эрик Вивье (Eric Vivier) заявил, что массовая вакцинация может являться единственным способом побороть пандемию COVID-19, так как у переболевших коронавирусом не всегда возникает надежный иммунитет.

По его словам, человеческому организму необходимо 3 недели для образования достаточного количества антител против РНК-содержащих вирусов (как SARS-CoV-2), но их хватает всего на 3 месяца. При этом ученые сомневаются в данном прогнозе, так как новый коронавирус демонстрирует необычные свойства, сообщает Science Alert.

Отмечается, что вспышка SARS в 2002-2003 годах показала, что выздоровевшие люди получили защиту примерно на 3 года, но эти данные следует осторожно экстраполировать на другие коронавирусы.

Стоит заметить, что в настоящее время уже есть данные, демонстрирующие наличие стойкого иммунитета у переболевших COVID-19, хотя и имели место случаи повторного возникновения симптомов (в Южной Корее).

Ученые также пока не знают, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию. Эти неопределенности, по словам авторов работы, не дают уверенности в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия пойдет на спад.