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Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина

14:32 4.05.2020
Скриншот сайта berlin75.mil.ru
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Минобороны опубликовало документы, посвященные взятию Берлина.

В рассекреченных документах, помимо прочего, описываются трудности, с которыми пришлось столкнуться советским солдатам на улицах этого города. Также часть документов посвящена боям за железнодорожную станцию Берзе.

Среди документов имеются и те, которые описывают характер сопротивления гитлеровских войск. В частности отмечается, что до окончания войны немцы довольно активно использовали артиллерию и авиацию. «29 апреля был отмечен 71 самолетопролет», - отмечается на сайте ведомства.

Часть опубликованных документов регламентирует отношение советских солдат к военнопленным и гражданскому населению. «Офицерскому составу были предъявлены строгие требования в деле воспитания личного состава и предотвращения случаев самоуправства над пленными немецкими солдатами и офицерами, а также гражданским населением Германии», - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Также в специальном разделе опубликованы фотоматериалы, на которых можно увидеть советских солдат, уничтоженную немецкую технику и мирное население послевоенной Германии.

Темы: История Великой Отечественной войны, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.05.2020, 17:37
Гость: stalker

Не понимаю что здесь секретного ? Обычная оперативная информация о состоянии дел на фронте и в тылу. Было же время, когда все подряд секретили не понятно зачем. О подвигах наших предков говорить надо открыто, а не скрывать их под различными грифами.
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