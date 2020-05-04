Минобороны рассекретило документы о штурме Берлина

14:32

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Минобороны опубликовало документы, посвященные взятию Берлина.

В рассекреченных документах, помимо прочего, описываются трудности, с которыми пришлось столкнуться советским солдатам на улицах этого города. Также часть документов посвящена боям за железнодорожную станцию Берзе.

Среди документов имеются и те, которые описывают характер сопротивления гитлеровских войск. В частности отмечается, что до окончания войны немцы довольно активно использовали артиллерию и авиацию. «29 апреля был отмечен 71 самолетопролет», - отмечается на сайте ведомства.

Часть опубликованных документов регламентирует отношение советских солдат к военнопленным и гражданскому населению. «Офицерскому составу были предъявлены строгие требования в деле воспитания личного состава и предотвращения случаев самоуправства над пленными немецкими солдатами и офицерами, а также гражданским населением Германии», - сообщается на сайте Минобороны РФ.

Также в специальном разделе опубликованы фотоматериалы, на которых можно увидеть советских солдат, уничтоженную немецкую технику и мирное население послевоенной Германии.