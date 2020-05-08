Китай успешно испытал прототип космического корабля нового поколения

16:06

В Китае успешно завершились испытания пилотируемого космического корабля. Спускаемый аппарат совершил успешную посадку во Внутренней Монголии (север КНР) 8 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

5 мая был проведен первый запуск космического корабля нового поколения. Для этого использовалась новая ракета Long March-5B, которая представляет собой разновидность Long March-5 с повышенной грузоподъемностью. Состоит данная ракета из первой ступени и четырех боковых ускорителей. На низкую околоземную орбиту данный носитель способен вывести примерно 22 тонны груза.

На борту ракеты находились прототип пилотируемого корабля и надувной аппарат для возвращения грузов с орбиты. Полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту после 488 секунд полета.

Напомним, в настоящее время разработка нового космического корабля является одним из самых важных направлений космической индустрии КНР. Речь, фактически, идет о целом семействе новых аппаратов.