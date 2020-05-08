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Китай успешно испытал прототип космического корабля нового поколения

16:06 8.05.2020
Long March-5B. Фото: defencetalk
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В Китае успешно завершились испытания пилотируемого космического корабля. Спускаемый аппарат совершил успешную посадку во Внутренней Монголии (север КНР) 8 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

5 мая был проведен первый запуск космического корабля нового поколения. Для этого использовалась новая ракета Long March-5B, которая представляет собой разновидность Long March-5 с повышенной грузоподъемностью. Состоит данная ракета из первой ступени и четырех боковых ускорителей. На низкую околоземную орбиту данный носитель способен вывести примерно 22 тонны груза.

На борту ракеты находились прототип пилотируемого корабля и надувной аппарат для возвращения грузов с орбиты. Полезная нагрузка отделилась от ракеты и вышла на заданную орбиту после 488 секунд полета.

Напомним, в настоящее время разработка нового космического корабля является одним из самых важных направлений космической индустрии КНР. Речь, фактически, идет о целом семействе новых аппаратов.

Темы: Наука и технологии
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 19:02
Гость: советский инженер

А где же Рогозин со своей "Ангарой"?
08.05.2020, 17:52
Гость: ABCD

Немножко не правильно, нужно говорить по другому- "Россия успешно проводит политику диверсификация экономики (наращивая продажи китайских товаров), продолжая курс на рыночные реформы, системно и последовательно проводя политику либерализации ". В переводе на человеческий это звучит ещё проще- путинизм проводит политику деиндустриализации страны, последовательно уничтожая научную и промышленную базу России, продолжая воплощать бессмысленные лже реформы Гайдара и Кудрина. И остановится они уже не могут, по причине того, что скрыть свою некомпетентность они могут только наслаивая одну "реформу" над другой. По этой причине не так давно в РФ 11 раз подряд упали самые надёжные ракеты в СССР.
08.05.2020, 17:11
Гость: Евгений В

Только заметил?
Если бы не Советский Союз - не было бы такого Китая, который своим могуществом полностью обязан СССР и особенно России.
Если бы не подонки мы бы сейчас тоже могли гордиться своей страной.
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