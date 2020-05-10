США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

12:41

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщила на своей странице в соцсети 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США. Это подразделение отвечает за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите.

По ее информации, взрыв произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск). В результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновение с другим объектом. Угрожают ли обломки спутникам, не уточняется.

В пресс-службе «Роскосмоса» посоветовали обратиться за комментарием в Министерство обороны, пишет РБК.

«Фрегат-СБ» — модификация разгонного блока «Фрегат» со сбрасываемым блоком баков. Она предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. При помощи «Фрегата-СБ» ракета-носитель «Зенит-3М» 18 июля 2011 вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-Р».