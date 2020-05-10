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США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

12:41 10.05.2020
Модель разгонного блока «Фрегат». Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщила на своей странице в соцсети 18-я эскадрилья контроля космического пространства Военно-воздушных сил США. Это подразделение отвечает за обнаружение, идентификацию и отслеживание искусственных объектов на околоземной орбите.

По ее информации, взрыв произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск). В результате происшествия были обнаружены 65 обломков, но причиной взрыва не было столкновение с другим объектом. Угрожают ли обломки спутникам, не уточняется.

В пресс-службе «Роскосмоса» посоветовали обратиться за комментарием в Министерство обороны, пишет РБК.

«Фрегат-СБ» — модификация разгонного блока «Фрегат» со сбрасываемым блоком баков. Она предназначена для ракет среднего и тяжелого классов. При помощи «Фрегата-СБ» ракета-носитель «Зенит-3М» 18 июля 2011 вывела на орбиту российскую астрофизическую обсерваторию «Спектр-Р».

Темы: Космические исследования и открытия, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 20:43
Гость: Подопытному

Ты знаешь что бывает за разглашение военный тайны?
10.05.2020, 19:41
Гость: позорнику

дйствительно трудно представить-при тСталине не было разгонных блоков как и не было космических ракет
10.05.2020, 19:07
Гость: личный опыт

Испытание российского противоспутникового оружия. Что тут непонятного.
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