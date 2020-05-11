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Ученые создали тест на коронавирус, показывающий результат за 15 минут

19:27 11.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Издание Frontiers in Medicine опубликовало статью о работе ученых, которым удалось создать тест на коронавирус, дающий за 15 минут результат, точность которого составляет 99,5 процентов.

Новинка получила название Ag Respi-Strip. Ее предлагается применять для для замедления темпов распространения коронавируса.

По словам разработчиков теста, он может определить наличие коронавируса у 6-7 человек из 10. Также отмечается, что данный подходит и для определения отсутствия данного вируса в организме человек.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 20:31
Гость: Нет

Отсутствие вируса определять не надо. Надо делать так, как написали: "определять наличие коронавируса у 6-7 человек из 10". И лечить, лечить, лечить, лечить... до тех пор, пока за каждого "больного" дают 200 000 рублей.
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