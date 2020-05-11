Ученые создали тест на коронавирус, показывающий результат за 15 минут

19:27

Издание Frontiers in Medicine опубликовало статью о работе ученых, которым удалось создать тест на коронавирус, дающий за 15 минут результат, точность которого составляет 99,5 процентов.

Новинка получила название Ag Respi-Strip. Ее предлагается применять для для замедления темпов распространения коронавируса.

По словам разработчиков теста, он может определить наличие коронавируса у 6-7 человек из 10. Также отмечается, что данный подходит и для определения отсутствия данного вируса в организме человек.