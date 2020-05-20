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В России началась разработка системы связи «Гонец» нового поколения

15:51 20.05.2020
Фото с сайта roscosmos.ru
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Генеральный директор спутниковой группировки «Гонец» Павел Черенков заявил о начале разработки системы нового поколения.

По его словам, в новой системе будет «гораздо больше» спутников (в настоящее врея на на орбите находится 12 спутников «Гонец»).

Первоначально на орбиту с космодрома Восточный начнут выводить по 7 аппаратов за один запуск, а затем по 2-3 для поддержания штатного состава низкоорбитальной группировки, сообщается на сайте «Роскосмос».

Сейчас на космодроме проводятся работы по адаптации одной из стартовых площадок для использования под запуски на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат». 

Темы: Технологии и решения, Связь и телекоммуникации, Роскосмос
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 17:43
Гость: 183573

В России началась разработка системы связи «Гонец» нового поколения
а рядом новость.
В жилом доме в Саратовской области обрушились лестничные пролеты
это все что вам нужно знать о связи нового поколения
20.05.2020, 16:19
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Тока бы в рифму не получилось.
20.05.2020, 15:54
Гость: Беглый

Моль обещал к 2018 на Марс отправится..
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