В России началась разработка системы связи «Гонец» нового поколения

15:51

Генеральный директор спутниковой группировки «Гонец» Павел Черенков заявил о начале разработки системы нового поколения.

По его словам, в новой системе будет «гораздо больше» спутников (в настоящее врея на на орбите находится 12 спутников «Гонец»).

Первоначально на орбиту с космодрома Восточный начнут выводить по 7 аппаратов за один запуск, а затем по 2-3 для поддержания штатного состава низкоорбитальной группировки, сообщается на сайте «Роскосмос».

Сейчас на космодроме проводятся работы по адаптации одной из стартовых площадок для использования под запуски на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат».