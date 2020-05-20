В России началась разработка системы связи «Гонец» нового поколения
Генеральный директор спутниковой группировки «Гонец» Павел Черенков заявил о начале разработки системы нового поколения.
По его словам, в новой системе будет «гораздо больше» спутников (в настоящее врея на на орбите находится 12 спутников «Гонец»).
Первоначально на орбиту с космодрома Восточный начнут выводить по 7 аппаратов за один запуск, а затем по 2-3 для поддержания штатного состава низкоорбитальной группировки, сообщается на сайте «Роскосмос».
Сейчас на космодроме проводятся работы по адаптации одной из стартовых площадок для использования под запуски на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат».