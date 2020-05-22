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Ученые рассказали о потенциально более эффективном, чем вакцинация, лекарстве от Covid-19

11:42 22.05.2020

Ученые из Пекинского университета считают, что их препарат способен остановить пандемию эффективнее, чем вакцинация


Фото с сайта pixabay.com

Китайские ученые из Пекинского университета разрабатывают препарат, который, по их словам, способен остановить пандемию эффективнее, чем вакцинация.

В настоящее время лекарство уже подошло к стадии клинических испытаний, которые пройдут в Австралии, самом Китае и других странах.

По словам директора Передового инновационного центра геномики при Пекинском университете Сяолян Се, препарат успешно прошел тестирование на животных.

В частности, после его введения инфицированным мышам, через 5 дней вирусная нагрузка снижалась примерно в 2,5 тысячи раз.

В статье, опубликованной в издании Cell, ученые отмечают, что препарат способен как сократить время выздоровления, так и обеспечить кратковременный иммунитет от нового коронавируса.

Основой разработки является одноклеточный геномный подход, позволивший найти нейтрализующее антитело.

Антитела, используемые в препарате, вырабатываются иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Ученым удалось изолировать такие антитела из крови 60 выздоровевших пациентов.

По словам разработчиков лекарства, использование таких антител обеспечивает потенциальное «излечение» от болезни и способно скоратить время выздоровления.

К использованию на людях препарат должен быть готов уже в текущем году, говорят ученые, а широкомасштабно применять его можно будет к моменту предполагаемой зимней вспышки инфекции.

Темы: Коронавирус, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: Naked-science.ru
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Комментарии читателей
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22.05.2020, 16:44
Гость: Саратовец

Если успеешь, то внуков ещё увидишь. А не успеешь - в следующей жизни увидишь…
22.05.2020, 16:14
Гость: Босяк

Простите, бумага все стерпит. В мои студенческие годы (лет 65 тому назад), когда ездили копать картошку по осени в колхозы, существовала песня, один куплет из которой, очень подходит к тому, что творится в паутине, в которой путаются... "Много чудес в нашем джазе, каждый _удак, Бетховен даже, много чего у нас есть, много чего не перечесть..." И это не только при обсуждении этой темы, это обо всем, что проходит через инет. Каждывй себя мнит неизвестно кем для всех, но не для себя лично.
22.05.2020, 15:58
Гость: 11

скоратить время - это как
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