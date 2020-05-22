Ученые рассказали о потенциально более эффективном, чем вакцинация, лекарстве от Covid-19

11:42

Ученые из Пекинского университета считают, что их препарат способен остановить пандемию эффективнее, чем вакцинация



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Китайские ученые из Пекинского университета разрабатывают препарат, который, по их словам, способен остановить пандемию эффективнее, чем вакцинация.

В настоящее время лекарство уже подошло к стадии клинических испытаний, которые пройдут в Австралии, самом Китае и других странах.

По словам директора Передового инновационного центра геномики при Пекинском университете Сяолян Се, препарат успешно прошел тестирование на животных.

В частности, после его введения инфицированным мышам, через 5 дней вирусная нагрузка снижалась примерно в 2,5 тысячи раз.

В статье, опубликованной в издании Cell, ученые отмечают, что препарат способен как сократить время выздоровления, так и обеспечить кратковременный иммунитет от нового коронавируса.

Основой разработки является одноклеточный геномный подход, позволивший найти нейтрализующее антитело.

Антитела, используемые в препарате, вырабатываются иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Ученым удалось изолировать такие антитела из крови 60 выздоровевших пациентов.

По словам разработчиков лекарства, использование таких антител обеспечивает потенциальное «излечение» от болезни и способно скоратить время выздоровления.

К использованию на людях препарат должен быть готов уже в текущем году, говорят ученые, а широкомасштабно применять его можно будет к моменту предполагаемой зимней вспышки инфекции.