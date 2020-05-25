]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

В столице Швеции появилась первая сеть 5G

10:51 25.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Стокгольме заработала первая общественная 5G сеть, сообщает SVT Nyheter.

Запуск осуществил оператор Tele2 совместно с компанией Ericsoon. Утверждается, что в тестовом режиме в Стокгольме работали точки 5G уже с 24 апреля.

Отмечается, что пока большинство пользователей мобильной связи не могут пользоваться всеми преимуществами 5G, так как в открытой продаже почти нет смартфонов, поддерживающих данный стандарт.

Отмечается, что сеть 5G позволяет работать мобильным устройствам с очень высокой скоростью, обеспечивая услуги, доступные только в стационарных сетях. Ее распространение дает возможность для работы большего количества мобильных устройств, умных домов, автомобилей и других технических новинок.

На сегодняшний день основными сетями работы мобильных устройств являются 3G и 4G. В России государственная комиссия по радиочастотам пока не выдает операторам разрешение на использование связи 5G.

Темы: IT-технологии, Интернет и сети, Новые технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.05.2020, 13:54
Гость: вообще-то

3G или там 5G для пользователя не особо важно. Просто провайдеры смогут больше полос пропускать сквозь вышки, примерно в 1.5 раза. Можно конечно увеличит не количество полос а ширину полосы (для интернета апример). Но вообще-то пользователь разницу в 50% не особо и заметит (ну качать 1 час или 40 минут не особо большая разица), ну разве кто качает через сеть музыку, игры или ещё что. Но надо понимать что и цену провайдеры минимум на 5% поднимут.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации