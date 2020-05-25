В столице Швеции появилась первая сеть 5G

10:51

В Стокгольме заработала первая общественная 5G сеть, сообщает SVT Nyheter.

Запуск осуществил оператор Tele2 совместно с компанией Ericsoon. Утверждается, что в тестовом режиме в Стокгольме работали точки 5G уже с 24 апреля.

Отмечается, что пока большинство пользователей мобильной связи не могут пользоваться всеми преимуществами 5G, так как в открытой продаже почти нет смартфонов, поддерживающих данный стандарт.

Отмечается, что сеть 5G позволяет работать мобильным устройствам с очень высокой скоростью, обеспечивая услуги, доступные только в стационарных сетях. Ее распространение дает возможность для работы большего количества мобильных устройств, умных домов, автомобилей и других технических новинок.

На сегодняшний день основными сетями работы мобильных устройств являются 3G и 4G. В России государственная комиссия по радиочастотам пока не выдает операторам разрешение на использование связи 5G.