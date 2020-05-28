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Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

08:51 28.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Высадка российских космонавтов на Луну планируется после 2028 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ожидается, что высадка космонавтов на Луну позволит во-первых отработать технологии высадки на другие небесные тела, в том числе астероиды, которые "могут стать источником полезных веществ".

Ранее Рогозин говорил, что высадка на Луну планируется к 2030 году, пилотируемый полет к спутнику Земли был запланирован на 2029 год. Российская лунная программа должна быть принята в текущем году.

Также Рогозин обозначил сроки раоты Международной космической станции. По его словам она проработает на орбите ориентировочно до 2030 года. Россия уже начинает работы по созданию новой космической станции. Предполагается, что она сможет заправлять космические корабли топливом, чего раньше не могла делать ни одна другая станция.

Темы: Космонавтика в России, Международная космическая станция, Роскосмос
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Комментарии читателей
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28.05.2020, 18:22
Гость: stalker

Этому "сказочнику" лапшу людям на уши вешать не привыкать. Лучше бы отчитался о ранее запущенных проектах. Когда у нас наконец закончится строительство космодрома "Восточный" ? Когда там начнутся очередные запуски ? Где корабли проекта "Ангара" ? Где наши многоразовые ракеты, о которых нам там много баяли ? И так далее. Вообще складывается впечатление что господин Рогозин типичный дилетант, которые реальные дела подменяет пустыми обещаниями. В этом он сродни всему нашему государству. Это абсолютно не компетентная личность, которая не соответствует занимаемой должности. И это уже никакой болтовней не скрыть.
28.05.2020, 17:49
Гость: алекс

Дорогой, а ты не кипешуй,а вспомни ка, с кем кроме Хоннекера густобровый пятижды герой СССР(или тогда он был только трижды?)в засос лобзался,не оторвешь, не с Джонсоном ли? не с Никсоном ли? не с Картером ли? Не от вероятных ли противников он лимузины получал в подарок и позолоченный ковбойский кольт,и за какие такие заслуги? И не после ли "проигрыша" СССР в лунной гонке началась вдруг политика разрядки? И с чего это вдруг "полосатые матрасы" дали построить в Европу нефте и газопроводы(а теперь не дают!)и зерно поставлять начали в СССР по льготным ценам,и технологиями говорят хорошо поделились(КАМАЗ,Тольятти-Азот и п.р)странная какая то классовая борьба получается,не находите?
28.05.2020, 17:20
Гость: алекс

Вот и я про то же,матрацы нация "юридическая" и мышление у них своеобразное. Допустим если им удалось закинуть на Луну манекен астронавта(юридическую копию) и по возвращению на землю датчики закрепленные на манекене(аватаре)не показали превышения для жизненно важных органов манекена физических пределов,то джентельмены считают себя в праве объявить,что посещение Луны пиндосом прошло успешно! И вообще джентельменам принято верить на слово! В крайнем случае по постановочным кадрам, а вот варвары пусть свои победы доказывают!
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