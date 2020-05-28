Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

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Высадка российских космонавтов на Луну планируется после 2028 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ожидается, что высадка космонавтов на Луну позволит во-первых отработать технологии высадки на другие небесные тела, в том числе астероиды, которые "могут стать источником полезных веществ".

Ранее Рогозин говорил, что высадка на Луну планируется к 2030 году, пилотируемый полет к спутнику Земли был запланирован на 2029 год. Российская лунная программа должна быть принята в текущем году.

Также Рогозин обозначил сроки раоты Международной космической станции. По его словам она проработает на орбите ориентировочно до 2030 года. Россия уже начинает работы по созданию новой космической станции. Предполагается, что она сможет заправлять космические корабли топливом, чего раньше не могла делать ни одна другая станция.