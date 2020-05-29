Образовательные проекты телеканала RT знакомят зарубежную аудиторию с историей России

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Проект стартовал в самом конце 2016 года

Телеканал RT уделяет большое внимание взаимодействию с аудиторией в социальных сетях. Одно из направлений такой деятельности — образовательные проекты на английском языке, посвященные знаковым событиям российской истории. Примером инновационного подхода RT к подаче просветительского контента стали масштабные интерактивные проекты #1917LIVE и #Romanovs100, в которых приняли участие сотни тысяч иностранных пользователей.

1917LIVE — революция в Twitter

Проект #1917LIVE был приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Идея заключалась в проведении масштабной исторической реконструкции событий 1917 года на базе социальной сети Twitter. Связующим звеном стал микроблог вымышленной газеты «Русский телеграф», где публиковались твиты ключевых персонажей проекта — общественных и политических деятелей той эпохи. Сообщения, документы и видеоматериалы появлялись в соцсети в режиме реального времени и были посвящены историческим событиям, происходившим сто лет назад.

Подготовка к реализации проекта началась летом 2016 года и потребовала от сотрудников канала RT кропотливого анализа архивных материалов. Таймлайн по дням воссоздавался на основе дневников, писем, мемуаров и газет. Сценарий предполагал «участие» не только известных исторических деятелей, но и людей из самых разных слоев общества. Аккаунты всех персонажей были основаны на реальных прототипах, а материалами для твитов служили архивные документы.

Проект стартовал в самом конце 2016 года. В микроблоге RT публиковались сообщения на английском языке от имени Ленина, Керенского, Николая II и его семьи, чиновников, военных, полицейских, студентов и рабочих. Блог привлек внимание пользователей динамичным форматом подачи информации, который давал ощущение погружения в революционное прошлое. Действие оживляли панорамные видеоролики, где актеры разыгрывали сценки в исторических локациях.

Реконструкция вызвала живой интерес аудитории социальной сети, и к концу 2017 года официальные аккаунты проекта RT насчитывали порядка 250 тысяч подписчиков из разных стран мира. Пользователи активно присоединялись к комьюнити со своими аутентичными профилями и принимали живое участие в обсуждениях. Писатель Паоло Коэльо назвал #1917LIVE «одним из самых интересных экспериментов в “Твиттере”» и принял участие в проекте с публикациями о последних днях жизни Маты Хари.

Проект канала RT #1917LIVE получил высокую оценку профессионального сообщества и был удостоен более двадцати престижных наград за достижения в области социальных медиа. Успех вдохновил команду телеканала на разработку следующего мероприятия, посвященного столетию со дня гибели царской семьи.

Кроссплатформенный проект #Romanovs100

Запуску проекта #Romanovs100 предшествовала глобальная работа с контентом. Фото- и видеоматериалы объединялись в визуальное повествование, позволяющее заглянуть в частную жизнь последнего российского императора и его семьи. В процессе подготовки было проанализировано около четырех тысяч уникальных снимков, предоставленных Государственным архивом России. Каждая фотография идентифицировалась по месту и времени создания, личности изображенных персонажей.

Серьезное внимание было уделено видеоряду с участием актеров. Основой сюжетов стали фотографии царской семьи, тщательно копировались костюмы и обстановка. Ролики снимались на кинопленку в стилистике и технике дореволюционной хроники. Над музыкальным рядом работал певец и композитор Петр Налич.

Проект стартовал в апреле 2018 года сразу на четырех платформах: YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении ста дней пользователи следили за постами, которые публиковались от имени членов царской семьи в сопровождении редких фотоматериалов. Публикации #Romanovs100 привлекли более миллиона пользователей, которые просматривали видеоролики, комментировали посты и оставляли лайки.

Телеканал RT в 2019 году представил свои проекты на образовательном фестивале SXSW EDU в Техасе, где авторы поделились опытом взаимодействия с соцсетями в целях повышения интереса молодежной аудитории к истории страны. В планах канала — продолжение работы над проектами в формате реконструкции, посвященными значимым событиям в жизни России.