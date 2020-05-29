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Если вы любите фантастику, то у нас есть для вас убойная новость

Маститый литературный проект ПостЭпидемия порадует всех ценителей этого популярного жанра сборником рассказов. Выпуск тиражом 50 тысяч экз. уже летом этого года.

Этим шагом яркие представители российских мастеров фантастики призывают всех не унывать, ничего не бояться. Вместе мы способны справиться с любой проблемой или бедой. Пандемия коронавируса не будет длиться вечно. Как доказали учёные: позитивное отношение к жизни и хорошее настроение являются идеальным допингом для иммунитета.

В сборник будут включены рассказы авторов, которые творят фантастические вселенные, о России и мире. Как они видят будущее после того, как коронавирус нас покинет. Будем вместе с ними надеяться, что навсегда.

Рассказы на бумаге

29 мая 2020 года авторы проекта "ПостЭпидемия" сообщили, что летом все истории будут опубликованы в сборнике. Большая часть тиража бесплатно будет передана в детские дома, библиотеки, интернаты.

Такой шаг вполне разумен и оправдан. Рассказы, которые посвящены эпидемии COVID-19 и миру после того, как вирус ушёл, уже прочитало несколько сотен тысяч читателей со всего мира. Их можно было прочесть совершенно бесплатно на таких ресурсах, как сайт постэпидемия.рф, "ЛитРес", "MyBook". Теперь желающие смогут подержать книгу в руках.

Сборник уже обсуждается на литературных площадках в интернете. Особый отклик в душах читателей нашёл подвиг врачей в борьбе с зловредным и смертельно опасным коронавирусом. Во всём мире нашли отклик такие черты русского характера, как готовность к самопожертвованию и стойкость в суровую годину. Именно они и позволяют нам не только выстоять, но и одолеть любую беду. 10 % тиража будет пущено в свободную продажу, а вырученные деньги пойдут исключительно на благотворительные цели.

Продолжение следует?..

Рассказы участников можно прочитать на собственном сайте уникального проекта постэпидемия.рф, а также на «Литрес» и MyBook, где они были размещены ранее. Пандемия, не спорим, уйдёт, а мир уже никогда не будет таким, каким он был до этого события. Он безвозвратно изменился, как и каждый из нас. Эта чаша никого не миновала, к сожалению.

Сергей Лукьяненко и его мир после откровения...

Грандмастер отечественной фантастики и фэнтези принял участие в проекте со своим рассказом «Двести первый шаг». Автор ухватил самую суть проблемы. Страх и уверенность в том, что вокруг только одна ложь, могут привести к тому, что многие так и не решатся сделать тот самый двести первый шаг за пределы карантинной зоны. Даже если вас позовёт любимая бабушка, как главного героя рассказа мальчика Дениса. Жители его дома так и не поверили, что эпидемия прошла. Вакцина уже создана, и болезнь победили совместными усилиями. Если позволить страху одержать над собой верх, то даже доводы собственного разума не смогут никого переубедить.