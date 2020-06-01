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Инсайдер рассекретил бюджетную версию флагманского смартфона ZTE Axon

12:34 1.06.2020

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал фотографии и подробности о смартфоне ZTE Axon 11 SE, который представляет собой более бюджетную версию выпущенного в марте ZTE Axon 11 5G.


Фото пользователя Roland Quandt с сайта twitter.com

В настоящее время известно, что устройство получит 6,5-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 800, 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти, 48-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Смартфон ZTE Axon 11 SE также сможет работать в сетях 5G.


Фото пользователя Roland Quandt с сайта twitter.com

По мнению Квандта, стоимость ZTE Axon 11 SE составит менее 300 долларов (модель ZTE Axon 11 5G стоит 380 долларов), а презентация новинки должна состояться уже в первых числах июня.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы
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