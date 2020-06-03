Лифты Роскосмоса будут разговаривать голосом Юрия Гагарина

09:04

Предприятие Роскосмоса, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), получил сертификацию для производства лифтов, пишет ТАСС.

По словам представителей корпорации, сертификация лифтового оборудования полностью завершена. К концу текущего года завод планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц.

Все лифты производства УКВЗ будут оснащены зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем с возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

Во время движения в лифте будет играть музыка, а перед движением прозвучит голос Юрия Гагарина, произносящий легендарную фразу "Поехали!".

В корпорации отмечают, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тысяч лифтов в год. Продавать их планируется в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.