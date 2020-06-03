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Лифты Роскосмоса будут разговаривать голосом Юрия Гагарина

09:04 3.06.2020
Фото с сайта wikipedia.org
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Предприятие Роскосмоса, Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), получил сертификацию для производства лифтов, пишет ТАСС.

По словам представителей корпорации, сертификация лифтового оборудования полностью завершена. К концу текущего года завод планирует выйти на производство 50 лифтов в месяц. 

Все лифты производства УКВЗ будут оснащены зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем с возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

Во время движения в лифте будет играть музыка, а перед движением прозвучит голос Юрия Гагарина, произносящий легендарную фразу "Поехали!".

В корпорации отмечают, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тысяч лифтов в год. Продавать их планируется в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 18:37
Гость: Инноваторы

твою мать!
03.06.2020, 15:36
Гость: Гостю 24

Морально они "ценились",а ,судя по зарплатам-ни фига подобного,кроме, может быть,металлургов и ткачей,приведенных в этом списке.
03.06.2020, 15:33
Гость: пенсионерка

Господи,какая дешёвка и гадость,-всё равно на ком и на чём спекулировать.Вот же ,уроды!
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