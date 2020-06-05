]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Опубликован рейтинг лучших процессоров 2020 года

11:40 5.06.2020
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Портал TechSpot опубликовал рейтинг, в котором эксперты назвали лучшие процессоры текущего года.

Лучшим универсальным процессором стал AMD Ryzen 5 3600 ($167). Процессоры Intel Core i5-10600K и Intel Core i9-10900K стали лидерами в номинации лучший игровой процессор. По словам специалистов, процессор Intel Core i9-10900K при цене в 530 долларов является лучшим «игровым» решением для геймеров, которым нужна максимальная производительность.

В качестве «ультимативного» процессора эксперты выбрали AMD Ryzen Threadripper 3990X, стоимость которого составляет порядка 3450 долларов (около 240 тысяч рублей).

Что касается бюджетных решений, то здесь победителями стали AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 5 3400G, стоимость которых составляет около 200 долларов.

Темы: Компьютерные комплектующие, Процессоры
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации