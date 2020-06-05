Опубликован рейтинг лучших процессоров 2020 года

11:40

Портал TechSpot опубликовал рейтинг, в котором эксперты назвали лучшие процессоры текущего года.

Лучшим универсальным процессором стал AMD Ryzen 5 3600 ($167). Процессоры Intel Core i5-10600K и Intel Core i9-10900K стали лидерами в номинации лучший игровой процессор. По словам специалистов, процессор Intel Core i9-10900K при цене в 530 долларов является лучшим «игровым» решением для геймеров, которым нужна максимальная производительность.

В качестве «ультимативного» процессора эксперты выбрали AMD Ryzen Threadripper 3990X, стоимость которого составляет порядка 3450 долларов (около 240 тысяч рублей).

Что касается бюджетных решений, то здесь победителями стали AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 5 3400G, стоимость которых составляет около 200 долларов.