10 опасных компьютерных вирусов - и как их распознать

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Опасность вредоносных программ - это факт, который вы не станете отрицать

В конце концов, каждый день разрабатывается около 350 000 новых вредоносных программ. В любом случае вам нужно беспокоиться еще и о многих других вещах, таких как получение сообщений о ремонте ПК. Но признание типов компьютерных вирусов очень важно, если вы хотите сохранить стабильность вашего компьютера.

Вот десять самых опасных типов компьютерных вирусов:

1. Вирус загрузочного сектора.

Когда дело доходит до обычного пользователя, этот тип вируса является одним из самых опасных. Их заражение распространяется на основную загрузочную запись. Это означает, что их нелегко удалить, что часто приводит к полному переформатированию системы.

Это особенно верно, когда вирус шифрует загрузочный сектор компьютера и повреждает код. Самое замечательное в технологическом прогрессе заключается в том, что архитектура BIOS новых ПК снижала свою эффективность в последние годы.

В любом случае вы можете заразиться этим вирусом с помощью съемных носителей, таких как USB-флешки или жесткие диски.

2. Вирус прямого действия.

Когда дело доходит до этих типов вирусов, вирусы прямого действия заражают ваши файлы и являются одним из двух основных типов компьютерных вирусов, которые делают это. Он не прячется в памяти вашего компьютера и не устанавливает себя. Он работает через определенные типы файлов, такие как EXE или COM, к которым они прикрепляются.

Как только вы нажимаете на зараженный файл, он становится активным. Затем он ищет другие файлы в расположении зараженного файла, чтобы он мог распространяться больше. Это раздражает, но не снижает производительность вашей системы, поскольку делает ваши файлы недоступными.

Вы можете удалить его с помощью простой антивирусной программы, поэтому он не представляет особой угрозы по сравнению с вирусом загрузочного сектора.

3. Резидентный вирус.

Как и его прямой аналог, резидентный вирус является файловым заражателем. Но его основное отличие от первого заключается в том, что они устанавливаются на ваш компьютер. Они становятся даже опасными, потому что они могут сохраняться даже после удаления основного источника вирусной инфекции.

В зависимости от программирования вируса, может быть трудно обнаружить его и удалить из вашей системы. Это зависит от того, является ли резидентный вирус быстрым или медленным. Первый наносит урон настолько быстро, насколько это возможно, в то время как последний прогрессирует с нанесением урона гораздо медленнее.

4. Многосторонний вирус.

Многосторонние вирусы, более гнусные, чем большинство вирусов, представляют собой объединение различных типов компьютерных вирусов в отношении того, как они распространяются. Он распространяется с использованием различных средств и может принимать самые разные меры в зависимости от нескольких факторов.

Например, он может действовать по-разному в зависимости от операционной системы вашего компьютера.

Он может заразить ваш загрузочный сектор и файлы, заставляя его действовать и распространяться быстрее. Это усложняет удаление и может потребовать полного переформатирования для предотвращения повторения.

5. Полиморфный вирус.

Этот тип вируса опасен, потому что антивирусным программам трудно его обнаружить. Большинство программ занимают дни или месяцы, формулируя процедуры, необходимые для идентификации одного полиморфного вируса.

Обнаружение занимает много времени из-за функционирования антивирусных программ. Эти типы программного обеспечения могут помещать в черный список только один вариант вируса. Полиморфные вирусы используют это, изменяя свою сигнатуру при воспроизведении, делая ее похожей на другой, безвредный для других файл.

6. Перезаписывающий вирус.

Вирусы, как правило, разочаровывают, особенно потому, что страховые компании не защищают предприятия от вирусных атак. Но для конечных пользователей наиболее разочаровывающим типом вируса является перезаписывающий вирус. Это удерживает воду, даже если ее уровень опасности низок по сравнению с упомянутыми до сих пор.

Единственный способ избавиться от вируса - это избавиться от файла, который он заражает. Это может относиться как к отдельным файлам, так и ко всем программным приложениям. Это часто трудно идентифицировать, но вы можете предотвратить это, если будете осторожны с электронными письмами с вложениями.

7. Spacefiller Virus.

По сравнению с другими типами вирусов эти обладают большим интеллектом. Большинство типов компьютерных вирусов прикрепляются к исполняемым файлам. Для сравнения, вирусы Spacefiller занимают пустые места, часто встречающиеся в файлах.

Это позволяет ему проникать в программы, не повреждая его и не увеличивая его размер. Он игнорирует другие методы, на которые опирается большинство вирусов, чтобы избежать обнаружения. Хотя это более гнусно, его редкость в большинстве случаев делает его менее опасным.

8. Память-резидентный вирус.

Это один из самых разрушительных типов вирусов. Он заражает память вашего компьютера и устанавливает ее как основу для операций. Это означает, что ваша операционная система помогает вирусу работать лучше, просто запустив его. Его эффекты различаются, но если вы заметите значительное увеличение количества поврежденных файлов, ваш компьютер может иметь резидентную вирусную инфекцию.

9. Web Scripting Virus.

Эти вирусы часто передаются в систему вашего компьютера через программы, используемые для веб-сайтов. Размещение изображений, видео и макетов требует определенной степени кодирования. Это означает, что вы можете загружать вирусы без вашего ведома, если нажимаете на ссылки вредоносных сайтов или смотрите их видео.

Лучший способ предотвратить это - иметь программы безопасности, которые обнаруживают вредоносное кодирование при работе в Интернете.

10. Браузер угонщик.

Этот тип вируса является одним из самых простых и легко обнаруживаемых вирусов. Он будет мешать вашей работе, переместив вас на разные веб-сайты, даже если вы введете интернет-адрес, на который хотите перейти. Хорошая практика - быть осторожным со своими загрузками и панелями инструментов.

Своевременно узнавайте больше о типах компьютерных вирусов уже сегодня! Есть много вирусов, за которыми нужно следить. Интернет предоставляет отличный путь для распространения всех этих типов компьютерных вирусов.

Фото с сайта Pixabay.com

