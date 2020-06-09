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Фитнес-браслет компании Xiaomi оснастят магнитной зарядкой

11:45 9.06.2020

На портале Weibo появились некоторые подробности о новом фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 5.


Фото: Xiaomi

Одной из особенностей данного гаджета является наличие магнитной зарядки, что позволяет зарежать устройство простым поднесеним к коннекторам магнитного кабеля (больше не нужно вынимать устройство из ремешка).

Также сообщается, что новинка получит 1,2-дюймовый экран (на 20% больше, чем у Mi Band 4), поддержку NFC и обновленный набор сенсоров.

Среди возможностей отмечаются удаленное управление камерой смартфона, датчик сердечного ритма, 11 спортивных режимов, способность определять уровень кислорода в крови, новые функции мониторинга сна и дыхания, а также уровня стресса.


Фото: Xiaomi

Стоимость фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 пока держится в секрете. Предположительно, цена устройства составит порядка 25 долларов.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний
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