Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

17:13

Минобороны России на страницах проекта «В первые дни Великой Войны» опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте ведомства, в первые дни войны советская армия отбросила фашистов за границу государства. Также отмечается, что в результате действий частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник потерял убитыми и ранеными до 800 человек, а в районе города Скаудвиле 9-я противотанковая бригада отбила наступление немецкой танковой дивизии и захватила в плен двух фашистских офицеров.

Также среди документов имеется опрос командиров, получивших ранения в первых боях с гитлеровскими войсками. Командиры давали оценку как войскам противника, так и своим собственным.

«Немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят», - сообщается в одном из документов.