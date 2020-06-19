]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Минобороны рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны

17:13 19.06.2020
Скриншот сайта june22-1941.mil.ru
Материалы по теме:

Минобороны России на страницах проекта «В первые дни Великой Войны» опубликовало рассекреченные документы о первых днях Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте ведомства, в первые дни войны советская армия отбросила фашистов за границу государства. Также отмечается, что в результате действий частей 12-й армии Юго-Западного фронта противник потерял убитыми и ранеными до 800 человек, а в районе города Скаудвиле 9-я противотанковая бригада отбила наступление немецкой танковой дивизии и захватила в плен двух фашистских офицеров.

Также среди документов имеется опрос командиров, получивших ранения в первых боях с гитлеровскими войсками. Командиры давали оценку как войскам противника, так и своим собственным.

«Немцы очень боятся штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят», - сообщается в одном из документов.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2020, 20:34
Гость: нетолерантный

НО... открыто , наконец признать, что верхушка советского генералитета просто предали ту самую Советскую власть, которую они присягали защищать, исходя из того, что "... при Гитлере нам хуже чем при Сталине не будет..." и соответственноготовили армию и соответственно воевали... до тех пор, пока немцы им на пальцах не объяснили, что им, Райху,эти "славянские и еврейские свиньи" нафиг не нужны
19.06.2020, 19:56
Гость: Сердечник

ссылка в конце текста
19.06.2020, 19:00
Гость: забыли

Про Брестскую крепость,которая на самом деле была казармой с городским водопроводом,который немцы разбомбили, ничего.А не развернутые вовремя за ее пределами военные подразделения,оказались запертыми в крепости без воды.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации