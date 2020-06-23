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Путин снизил страховые взносы и налог на прибыль для IT-компаний

18:54 23.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

В ходе обращения к гражданам президент России Владимир Путин бессрочно снизил ставки страховых взносов и налога на прибыль для компаний, работающих в сфере информационных технологий (IT).

В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 20% до 3%, а страховые взносы сократятся с 14% до 7,6%.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6%, причем не временно, а бессрочно», - заявил Путин.

«Будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», - добавил президент.

После сообщения о налоговом маневре, выросли котировки российских IT-компаний.

Так, по состоянию на 17:58 мск акции «Яндекса» выросли на 2,54% (до 3325,4р), а глобальные депозитарные расписки Qiwi поднялись на 1,69% (до 1206р). Почти на 10% (9,61%) выросли бумаги Mail.Ru на Лондонской бирже - до 22,25 доллара.

Темы: Новости IT компаний, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 22:21
Гость: ывыеыврв

НДС убери он тормозит развитие страны!!!!!! и греф говорит антиконституционные вещи а чубайс пользы не приносит и вообще ему судьбу столыпина!!!! В ГУЛАГ их а я им готов быть палачом минимум капралом с палкой!!!!
23.06.2020, 22:13
Гость: ЯАИАРЬ

Будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%, что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», - добавил президент.

После сообщения о налоговом маневре, выросли котировки российских IT-компаний.

Так, по состоянию на 17:58 мск акции «Яндекса» выросли на 2,54% (до 3325,4р), а глобальные депозитарные расписки Qiwi поднялись на 1,69% (до 1206р). Почти на 10% (9,61%) выросли бумаги Mail.Ru на Лондонской бирже - до 22,25 доллара

Читать полностью: https://www.km.ru/science-tech/2020/06/23/vladimir-putin/874860-putin-snizil-strakhovye-vznosy-i-nalog-na-pribyl-dlya-

на лондонской бирже???????!!!!!??????? Англия главный русофоб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23.06.2020, 20:40
Гость: майк

Это ваням повысили, а владельцам it компаний понизили. Сейчас возьмут в штат ремонтника сотовых телефонов и назовутся it и все вокруг этого человека закрутится
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