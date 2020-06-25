Россия в 2023 году доставит на МКС двух космических туристов

17:26

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" и американская компания Space Adventures заключили контракт на доставку двух космических туристов в 2023 году на Международную космическую станцию (МКС), сообщает "Интерфакс".

"Между РКК "Энергия" и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля "Союз МС" на Российский сегмент Международной космической станции (МКС)", - цитирует агентство заявление представителей "Энергии".

Там добавили, что один из двух космических туристов, которые отправятся на МКС в 2023 году, совершит выход в открытый космос.