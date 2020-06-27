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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

20:01 27.06.2020

Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Среди недостатков специалисты назвали неудобную конструкцию корабля, размещение двигателей за стенкой кабины и отсутствие нормального туалета.

Эксперты подвергли сомнению безопасность нахождения экипажа рядом с «парой тонн токсичных компонентов топлива», подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения.

Отмечается также вместимость кабины корабля. Она, по словам экспертов, гораздо просторнее аппарата корабля «Союз», поскольку рассчитана на семь астронавтов. При этом NASA урезало экипаж до четырех человек. «Выходит, что для решения своей основной задачи – доставки людей на МКС – новый корабль пока выглядит переразмеренным», – приводят выводы экспертов «Ведомости».

Это не первое высказывание «Роскосмоса» о Crew Dragon. В конце мая, после запуска корабля на орбиту, официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко заявил, что «Роскосмос» «не увидела ничего необычного в успешном запуске». «Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно», – написал он в Twitter.

Темы: Космонавтика в мире, Роскосмос
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Комментарии читателей
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27.06.2020, 21:22
Гость: чинделе

А ещё, там нет прикуривателя, пепельницы, домкрата, поворотников и бибикалки.
Если серьёзно, то выискивать чужие недостатки, даже надуманные,-наше всё! Под какой-то позитив башка не заточена. Что и наблюдаем.
27.06.2020, 21:16
Гость: Иван Иваныч

Роскосмос имеет право исходя из опыта безаварийных пилотируемых полётах делать оценки. Что касается качества Маска, то:

Автомобили Tesla оказались самыми некачественными среди 32 проверенных марок. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства J.D. Power, чей доклад опубликован на сайте организации.

Исследование характеризует количество дефектов и неисправностей, которые найдены американскими покупателями в первые 90 дней использования. Электромобиль от компании Илона Маска впервые принял участие в этом рейтинге.

Средний показатель по всем моделям – 166 дефектов на 100 автомобилей, но для Tesla он составляет 250 дефектов. Компания существенно отстала даже от аутсайдеров – у Land Rover, Audi и Volvo по 228, 225 и 210 нарушений соответственно.

У лидеров рейтинга – американского Dodge и корейской Kia Motors – найдено 136 дефектов. Далее идут Chevrolet и Ram (141 дефект). Также лучше среднего дела обстоят у Genesis, Mitsubishi, Buick, GMC, Volkswagen, Hyundai, Jeep, Lexus, Nissan и Cadillac.
27.06.2020, 21:13
Гость: Пилот

Кто бы искал недостатки в корабле Макса, те кто ничего вообще не сделали для развития российской космонавтики и полностью растеряли все предыдущие достижения. Таким «экспертам» из Роскосмоса доверять вообще нельзя. Crew Dragon это самый современный и совершенный полностью цифровой космический корабль на сегодняшний день. Роскосмос теперь будет пытаться его скопировать если у них вообще получиться.
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