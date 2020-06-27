«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Среди недостатков специалисты назвали неудобную конструкцию корабля, размещение двигателей за стенкой кабины и отсутствие нормального туалета.

Эксперты подвергли сомнению безопасность нахождения экипажа рядом с «парой тонн токсичных компонентов топлива», подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения.

Отмечается также вместимость кабины корабля. Она, по словам экспертов, гораздо просторнее аппарата корабля «Союз», поскольку рассчитана на семь астронавтов. При этом NASA урезало экипаж до четырех человек. «Выходит, что для решения своей основной задачи – доставки людей на МКС – новый корабль пока выглядит переразмеренным», – приводят выводы экспертов «Ведомости».

Это не первое высказывание «Роскосмоса» о Crew Dragon. В конце мая, после запуска корабля на орбиту, официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко заявил, что «Роскосмос» «не увидела ничего необычного в успешном запуске». «Истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon, не очень понятна. Произошло то, что произойти должно было давно», – написал он в Twitter.