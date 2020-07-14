Рогозин посчитал новые космические корабли США гламурной версией «Союзов»

09:18

Новые космические пилотируемые корабли США являются более просторной и гламурной версией российских «Союзов». Об этом директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза“. Да, более просторные, более гламурные», — сказал он.

По мнению Рогозина, космический корабль «Союз МС» будет эксплуатироваться еще минимум 10 лет.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Все это время астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы», напоминает Росбалт.

30 мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовал корабль американской компании SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который успешно пристыковался к МКС. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что это событие является поводом для гордости всего человечества и первым шагом к «мультипланетному» будущему.