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Рогозин посчитал новые космические корабли США гламурной версией «Союзов»

09:18 14.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Новые космические пилотируемые корабли США являются более просторной и гламурной версией российских «Союзов». Об этом директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, — это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза“. Да, более просторные, более гламурные», — сказал он.

По мнению Рогозина, космический корабль «Союз МС» будет эксплуатироваться еще минимум 10 лет.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Все это время астронавтов доставляли на МКС российские «Союзы», напоминает Росбалт.

30 мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовал корабль американской компании SpaceX с пилотируемым кораблем Crew Dragon, который успешно пристыковался к МКС. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что это событие является поводом для гордости всего человечества и первым шагом к «мультипланетному» будущему.

 

Темы: Космические исследования и открытия, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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14.07.2020, 12:23
Гость: www

Журналист.
14.07.2020, 12:13
Гость: Старый евrей

Ага, вон "Дольчи с Кабанами" каждый год новые штаны в магазины завозит, а варварская Россия до сих пор на одних и тех же кораблях летает. Вам не миром нужно руководить, о, умнейший, а уже всей Вселенной.
14.07.2020, 12:08
Гость: stalker

"Устал уже тут писать..." А вы не пишите. Я привык руководствоваться цифрами и фактами, а также мнением тех, кто имеет прямое отношение к космической отрасли. И речь идет не о прибыльности или убыточности тех или иных разработок, а о создании прорывных технологий. В годы СССР вообще никаких коммерческих проектов не было. Туристов в космос никто не возил. Значит и о прибыльности никто не думал. думали о развитии науки, техники, освоении космоса и престиже страны. И занимались этим ведущие конструкторы, имеющие профильное техническое образование. А не дилетанты типа Рогозина. А что до возможности возврата первой ступени, то в упомянутом мной интервью генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева Владимир Нестеров сам признал наличие у американцев таких ракет. Смотрите сайт "Военное обозрение" за вчерашний день. Я кому должен верить ? Ему как специалисту, или вам как дилетанту ?
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