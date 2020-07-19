Заказ Пентагона: ученые следили за сотовыми россиян

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Ученые Университета Миссисипи мониторили передвижения россиян при помощи данных GPS, которые передавали их сотовые/ Происходило это на следующий день после трагедии на военном полигоне под Северодвинском

Тогда во время испытаний реактивной установки прогремел взрыв. Американцы зафиксировали перемещения мобильных в Москву, Санкт-Петербург и на закрытые военные объекты.

В 2019 году американские исследователи отслеживали передвижения сотовых телефонов людей, которые находились в Неноксе, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным СМИ, этим занималась группа специалистов из Университета штата Миссисипи. Они действовали в рамках проекта, который спонсирует Пентагон.

Газета со ссылкой на документы, полученные ею от властей Миссисипи по особому запросу, утверждает, что в августе 2019 года проводился мониторинг передвижений владельцев мобильных телефонов. Исследованием занимались ученые совместно с аспирантами и студентами. Они отслеживали перемещения людей, находящихся в Неноксе, на следующий день после того, как на полигоне ВМФ России произошел инцидент со взрывом во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

Данные GPS, как отмечает американская газета, указывали, что часть телефонов переместилась в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

Этот экспериментальный проект был проведен с целью показать, что данные сотовой связи из так называемых открытых источников можно использовать в военных и разведывательных целях.

В материале также приводится комментарий представителя профильного подразделения Армии США Эрика Томпсона. Он подтвердил, что оборонное ведомство США спонсирует этот проект, который был отобран «ввиду хорошего потенциала применения для обмена информацией между военнослужащими».

Для мониторинга исследователи из Миссисипи воспользовались сервисом, который называется Locate X. Он был разработан специалистами платформы Babel Street, специализирующейся на программном обеспечении, предназначенном для разведки.

Сервис Locate X позволяет получить доступ к геолокационным данным сотовой связи коммерческого назначения. Но о нем нет информации на сайте платформы. Тем не менее, как отмечает газета, он известен благодаря специализированному порталу Protocol, который в марте этого года рассказал о сервисе.

The Wall Street Journal утверждает, что Babel Street продает свои наработки силовым ведомствам Соединенных Штатов, в том числе ЦРУ, Агентству национальной безопасности, министерству юстиции, министерству внутренней безопасности и Киберкомандованию ВС США. Кроме того, ПО отправляется и в другие страны: Австралию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию, Германию и Сингапур.

Компания отказалась комментировать данные о проведении проекта. Babel Street, по данным газеты, входит в систему частных предприятий, которые обрабатывают данные потребителей специально для спецслужб, органов правопорядка и вооруженных сил. Информацию о людях, в свою очередь, собирают крупнейшие корпорации и разработчики мобильных приложений.

Инцидент со взрывом на севере России произошел 8 августа прошлого года. Погибли пять сотрудников госкорпорации Росатом. При этом в Минобороны отмечали, что инцидент не привел к выбросам вредных веществ в атмосферу, а радиационный фон остается в норме.

Тем не менее в СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о том, что в местную областную больницу сразу после трагедии доставили несколько пострадавших. При этом врачей якобы не предупредили о том, что они работают с облученными радиацией людьми.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что таким образом происходит сознательное нагнетание информационной истерии вокруг темы взрыва. Цель этого, по мнению Пескова, — создать видимость опасной ситуации.

«Мне не известно об этом. Я не знаю, о каких именно врачах идет речь. Нужно конкретно знать, какие именно врачи, кто они. Обезличено в данном случае нельзя говорить. «Архангельские врачи говорят» — это же такое достаточно абстрактное выражение», — отметил он, допустив, что медики могли дать подписку о неразглашении информации, так как это может быть связано с секретностью дела. В то же время он заверил, что до президента страны Владимира Путина вся информация по происшествию была доведена.

Впоследствии глава страны подписал указ о награждении погибших и пострадавших орденами Мужества.

Автор: Ангелина Мильченко