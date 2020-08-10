В Германии рассказали о фатальной ошибке Гитлера

19:35

Немецкое издание Die Welt со ссылкой на работу историка Карла-Хайнца Фризера «Третий рейх и Вторая мировая война» заявило, что поражение нацистской Германии во Второй мировой войне было обусловлено ошибочной «доктриной добровольной блокады» Адольфа Гитлера.

«Приказ фюрера №11», подписанный в марте 1944 года, обязывал немецких военных жестко оборонять позиции на Восточном фронте даже в том случае, когда советская армия обходила их с разных сторон и брала в блокаду. По мнению Гитлера, такие укрепления должны были изменить расстановку сил в пользу Германии, так как «противнику в бою требовалось больше сил, чем обороняющейся стороне».

Солдатам вермахта предписывалось укреплять стратегически важные захваченные порты, а также пересадочные железнодорожные станции (например, Полоцк, Оршу, Борисов, Могилев, Витебск и Бобруйск). В эти места отправлялись один-два батальона. В случае необходимости численность увеличивалась до 2-3 дивизий, сообщает Lenta.ru.

Такая концепция оказалась, отмечает Die Welt, провальной. Также отмечается, что спустя всего неделю после выхода приказа оперативный отдел Группы армий «Центр» представил доклад под названием «Какие факторы говорят против создания большего числа "укреплений" в сфере ответственности Группы армий "Центр"?».

По словам военных, число подобных укреплений было слишком большим и немецкие силы на других участках фронта оказались бы ослаблены. Также отмечалось, что в каждый такой пункт предполагалось направить боеприпасы и офицеров Генерального штаба, которые требовались на других позициях.

Издание отмечает, что даже после нескольких провалов (например, блокада Тернополя) Гитлер не отказался от данной стратегии. «Последствия этого стали очевидны в начале июля 1944 года, когда Красная армия в ходе наступления сломила сопротивление Группы армий "Центр"», - сообщается в материале.