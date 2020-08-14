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Отправленный на Марс вертолет успешно зарядил аккумуляторы в космосе

18:18 14.08.2020
Ingenuity. Фото с сайта nasa.gov

На Марс данный летательный аппарат был отправлен для того, чтобы взглянуть на Красную планету с высоты птичьего полета

30 июля 2020 года на Марс был отправлен вертолет Ingenuity и ровер Perseverance. Сейчас стало известно, что вертолет во время полета успешно восполнил заряд шести аккумуляторов. Это было первое включение электроники данного аппарата в космосе.

По словам инженеров, аккумуляторы зарядили на 35% емкости - именно такой уровень зарядки они считают оптимальным на время перелета к Марсу. 

В будущем подзарядки и другие аналогичные включения будут выполняться примерно раз в две недели.

Ingenuity весит примерно 1,8 кг и имеет два несущих винта диаметром около 1,2 метра. На грунт Красной планеты его установит ровер Perseverance, а затем специалисты NASA осуществят несколько испытательных полетов.


Perseverance. Фото с сайта nasa.gov

По словам разработчиков, на Марс данный летательный аппарат был отправлен для того, чтобы взглянуть на Красную планету с высоты птичьего полета, а также он должен продемонстрировать принципиальную возможность осуществления полетов в разреженной атмосфере.

Ожидается, что на Марс ровер и мини-вертолет прибудут в феврале 2021 года.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии, NASA
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 19:40
Гость: stalker

У кого-то новая техника, новые полеты на Марс, а кого-то лишь идеи в хохлому и гжель старые космические корабли красить. Оцените разницу и постарайтесь понять до какого уровня ничтожности нас довели любители космических "батутов".
14.08.2020, 18:58
Гость: Ничего,

вот покрасим наш пепелац под гжель, и тогда увидим кто круче.
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