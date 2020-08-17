Что такое университет Шкода Авто?

21:03

Каким должно быть хорошее учебное заведение? Конечно, солидным, с хорошим преподавательским составом

Немалое значение играет и «цена вопроса». Для кого-то этот вопрос даже первостепенный. Если хочется узнать подробнее о требованиях, предъявляемых к учебным заведениям, то читайте подробнее на профильном сайте, где собрано много интересного.

Грамотный подход к обучению

Многие выбирают учебные заведения, расположенные в дальнем зарубежье. Но если говорить о классике наподобие Оксфорда или Гарварда, то при всех их многочисленных плюсах эти учебные заведения далеко не всем по карману. Оптимальным решением будет, пожалуй, Чехия.

Университет Шкода Авто в Чехии - это своеобразный подход к обучению. Он подразумевает то, что в ВУЗе готовят высококлассных специалистов именно для работы с брендом. Фактически, университет был основан именно брендом, чтобы подготовить мастеров своего дела, будь то слесарь или топ-менеджер.

Пока что такой подход является относительной новинкой в мире. Слесари, финансисты, управленцы выпускаются в обычных ВУЗах, затем устраиваются по специальности в большие известные, средние или небольшие компании. Казалось бы, эта система устойчива и не приемлет никаких изменений. Но сам факт того, что бренд основал собственный ВУЗ, заставляет пересмотреть весь процесс обучения.

Учиться никогда не поздно

Стать студентом могут все желающие. Преподавательский состав состоит из преподавателей разных международных профильных ВУЗов, ведущих специалистов - теоретиков и практиков. Одно из главных преимуществ ВУЗа - грамотное сочетание теории и практики. Да, это полноценное, интересное обучение, но без отрыва от практической деятельности.

Уже с первого курса у каждого студента есть прекрасная возможность пройти стажировку в самых разных подразделениях компании. Можно отправиться непосредственно на производство либо практиковаться, например, в финансовом подразделении известной чешской автокомпании. Студенты проходят практику вовсе не бесплатно. За это им полагается оплата. Оплата, как правило, почасовая. Впрочем, это является нормой не только в Чехии, но и во многих других странах Европы. Подобная практика впоследствии значительно повышает шансы студентов на трудоустройство, они знают азы производства.

На сегодняшний день в университете обучаются более 1000 студентов. Возможно, не все впоследствии будут работать по специальности и свяжут жизнь с деятельностью компании. Но в любом случае обучение насыщенное. Кстати, примерно 15% от числа всех учащихся составляют иностранцы.