В России испытали систему лазеров для показа рекламы из космоса

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Компания Avant Space (резидент технопарка «Сколково») сообщила об успешном испытании в стратосфере системы лазеров, которые будут устанавливаться на космические аппараты и смогут демонстрировать рекламу из космоса.

В рамках испытаний блок лазеров был запущен на высоту порядка 30 километров. Это было нужно для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, максимально приближенных к космическим, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

«Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры», - заявили в компании и добавили, что свечение аппаратов не создаст каких-либо проблем для астрономов.



Изображение с сайта avantspace.com

Предположительно, лазеры на спутниках будут активироваться только во время пролета над крупными мегаполисами и не будут выходить за пределы городов.

В компании ранее также заявляли, что систему можно использовать для оповещения населения о различных катаклизмах, подобных пандемии COVID-19.



Изображение с сайта avantspace.com

Также сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое позволит отслеживать данные созвездия спутников.

Напомним, ранее директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Диваев рассказывал, что в 2022 году на орбиту отправятся два первых микроспутника с лазерными диодами, которые позволят писать в небе послания. Управляться эти аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках проекта «Созвездие».