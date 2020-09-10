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В России испытали систему лазеров для показа рекламы из космоса

11:11 10.09.2020
Изображение с сайта avantspace.com

Компания Avant Space (резидент технопарка «Сколково») сообщила об успешном испытании в стратосфере системы лазеров, которые будут устанавливаться на космические аппараты и смогут демонстрировать рекламу из космоса.

В рамках испытаний блок лазеров был запущен на высоту порядка 30 километров. Это было нужно для того, чтобы подтвердить проектный уровень мощности источника света в условиях, максимально приближенных к космическим, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

«Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры», - заявили в компании и добавили, что свечение аппаратов не создаст каких-либо проблем для астрономов.


Изображение с сайта avantspace.com

Предположительно, лазеры на спутниках будут активироваться только во время пролета над крупными мегаполисами и не будут выходить за пределы городов.

В компании ранее также заявляли, что систему можно использовать для оповещения населения о различных катаклизмах, подобных пандемии COVID-19.


Изображение с сайта avantspace.com

Также сейчас разрабатывается мобильное приложение, которое позволит отслеживать данные созвездия спутников.

Напомним, ранее директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Диваев рассказывал, что в 2022 году на орбиту отправятся два первых микроспутника с лазерными диодами, которые позволят писать в небе послания. Управляться эти аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках проекта «Созвездие».

Темы: Высокие технологии в России, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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10.09.2020, 18:44
Гость: Владимир

Браво!
10.09.2020, 18:09
Гость: Владимир

Вместо поиска других цивилизаций, новых научных открытий, стремления человечества к неизведанному будущему, теперь там будут огромные по космическим масштабам, поистине чудовищные, расцвеченные на всю небо морды продажных политиков и алчных торгашей. Противно!
Хочу обратно в 60-е годы, где была книга "Туманность Андромеды" и романтика путешествий благородных представителей человеческой расы.
10.09.2020, 18:06
Гость: Шило

Обалдеть!!! Рекламу прокладок, наконец то увидят за пределами Солнечной системы!!! Ну ждите гостей из космоса! Мы открылись!
10.09.2020, 18:01
Гость: Val

НИКОГДА!!! не смотрю рекламу. маразматики развлекаются, вместо вечного и чистого пытаются воткнуть вспышку тухлого дабы ещё больше вызвать у людей ненависть к этим дебилоидам, залезающим в нашу жизнь из каждой возможной дырки. летите вы все в "чёрную" дыру и рекламируйте там
10.09.2020, 17:17
Гость: Пенсионер

А есть возможность сосредоточить эту рекламу не над крупными городами, а исключительно над Кремлём? И чтобы контент состоял только из рекламы презервативов "Дюрекс" и тампонов с прокладками?
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