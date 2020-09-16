Китайская компания представит смартфон с гибким экраном и квадрокамерой

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Компания Royole Corporation 21 сентября проведет специальное мероприятие, в рамках которого должна состояться презентация 7,8-дюймового смартфона FlexPai 2 с гибким экраном.

В настоящее время известно, что устройство получило дисплей Cicada Wing Fully Flexible OLED с частотой обновления 60 Гц.

Новинка оснащается процессором Snapdragon 865, 12 гигабайтами оперативной памяти LPDDR5 RAM, аккумулятором на 4050 мА·ч, четверной камерой с 64-мегапиксельным основным датчиком и вспомогательными сенсорами на 8, 16 и 32 млн пикселей. Вес смартфона FlexPai 2 составляет 340 граммов, сообщает Gizmochina.

Также ожидается, что в рамках мероприятия будут представлены и другие новинки компании. Презентация будет транслироваться на YouTube-канале.