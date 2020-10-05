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Армия США получит систему распознавания нейротоксинов

18:54 5.10.2020
Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS)
Фото с сайта janes.com

В скором времени на вооружении армии США должна появиться система обнаружения химических веществ Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS), которая сможет оперативно выявлять нейротоксины (к этой группе относятся и вещества «Новичок»).

По информации издания Janes, система сможет «улавливать определенные классы нейротоксинов, таких как нервно-паралитические вещества», при достаточно низких уровнях концентрации.

Сообщается, что в работе данная система использует «сложные белки, вырабатываемые естественным путем живыми организмами, которые действуют как катализаторы определенных биохимических реакций». «Когда они наносятся на поверхность в жидкой форме в виде спрея, изменение цвета определяет точное место заражения боевым химическим веществом», - пишет издание.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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05.10.2020, 21:47
Гость: AlexIzm

Живчик
05.10.2020, 21:02
Гость: иван з.

"...система сможет «улавливать определенные классы нейротоксинов, таких как нервно-паралитические вещества», при достаточно низких уровнях концентрации"(С).
Я одну такую систему знаю. Навальный может улавливать предельно низкие концентрации.
05.10.2020, 19:45
Гость: Nic

Странно,что систему не назвали "новичок".Действительно богатая страна,если на такую хрень деньги нашли.
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