Армия США получит систему распознавания нейротоксинов

18:54

В скором времени на вооружении армии США должна появиться система обнаружения химических веществ Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS), которая сможет оперативно выявлять нейротоксины (к этой группе относятся и вещества «Новичок»).

По информации издания Janes, система сможет «улавливать определенные классы нейротоксинов, таких как нервно-паралитические вещества», при достаточно низких уровнях концентрации.

Сообщается, что в работе данная система использует «сложные белки, вырабатываемые естественным путем живыми организмами, которые действуют как катализаторы определенных биохимических реакций». «Когда они наносятся на поверхность в жидкой форме в виде спрея, изменение цвета определяет точное место заражения боевым химическим веществом», - пишет издание.