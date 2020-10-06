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Компания Nokia представит линейку недорогих телевизоров

16:52 6.10.2020
Фото с сайта nokia.com

Компания Nokia планирует выпустить линейку недорогих телевизоров Nokia Smart TV, которые будут доступны с диагоналями 32 и 50 дюймов.

По информации издания Nokiapoweruser, стоимость новинок составит примерно 23 000 и 40 000 рублей.

В настоящее время известно, что модель с диагональю 32 дюйма будет иметь разрешение разрешение Full HD. 50-дюймовая модель получит динамики JBL, поддержку DTS TruSurround и Dolby Audio и будет работать под управлением системы Android (с Google Assistant). Также известно, что обе модели получат аудиосистему от Onkyo.

Темы: Новинки IT компаний, Телевизоры, Nokia
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