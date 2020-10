Что такое HACCP / ХАССП?

23:02 12.10.2020

Анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP) - это признанный во всем мире систематический и превентивный подход, который решает проблемы биологических, химических и физических опасностей путем прогнозирования и предотвращения, а не путем инспекции и тестирования конечного продукта.

Система ХАССП может использоваться на всех этапах пищевой цепочки, начиная с производства и подготовки пищевых продуктов, включая упаковку, дистрибуцию и т.д. ХАССП все чаще применяется в других отраслях промышленности, помимо пищевой, таких как косметика и фармацевтика. Этот метод, который фактически направлен на планирование небезопасных практик, основанных на науке, отличается от традиционных методов контроля качества "производить и сортировать", которые ничего не делают для предотвращения возникновения опасностей и должны выявлять их в конце процесса. ХАССП ориентирована только на вопросы безопасности здоровья продукта, а не на его качество, однако принципы ХАССП лежат в основе большинства систем обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Принципы ХАССП:

1) Проведение анализа опасности;

2) Определение критических контрольных точек(КПК);

3) Установление критических предел для каждых критических контрольных точек;

4) Установить требования к мониторингу критических контрольных точек;

5) Осуществление корректирующих действий;

6) Установление процедур для обеспечения того, чтобы система ХАССП работала должным образом;

7) Установление процедур ведения учета.

Обучение:

Обучение по разработке и внедрению системы менеджмента безопасности пищевых продуктов HACCP предлагают несколько компаний по обеспечению качества.Однако, АСК предоставляет квалифицированный аудитор ХАССП экзамен для лиц, ищущих профессиональной подготовки. В Великобритании Chartered Institute of Environmental Health (CIEH) и Royal Society for Public Health предлагают HACCP для квалификаций производства пищевых продуктов, аккредитованных QCA (Qualifications and Curriculum Authority).

Управление качеством вод:

Использование ХАССП для управления качеством воды было впервые предложено в 1994 году. После этого ряд инициатив по качеству воды применили принципы и шаги ХАССП для борьбы с инфекционными заболеваниями из воды и обеспечили основу для подхода плана безопасности воды (ВСП) в третьем издании доклада ВОЗ по качеству питьевой воды. этот ВСП был описан как "способ адаптации подхода ХАССП к системам питьевой воды".