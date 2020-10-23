Китайцы создали интерактивный «живой» пол для квартир

13:26 23.10.2020

Китайские разработчики создали интерактивный «живой» пол, который ориентирован на использование в обычных квартирах.

Он позволяет разнообразить интерьер и, например, отобразить движущихся рыб, волны, цветы и прочую анимацию.

Согласно информации в Сети, покрытие способно работать в нескольких режимах, а также позволяет пользователю взаимодействовать с появляющимся на полу контентом.

К сожалению, информации о стоимости новинки и дате ее появления в продаже пока нет.