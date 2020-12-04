"Греф показал Путину управляемый жестами «Сберпортал» и приставку SberBox"

19:12 4.12.2020

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф продемонстрировал президенту России Владимиру Путину новый гаджет с камерой - «Сберпортал».

Устройство может управляться с помощью жестов и способно совершать финансовые операции, а также позволяет звонить, слушать музыку и смотреть фильмы.

«Это первое устройство, оно появится в продаже только с 20 декабря. Это первое устройство в мире с камерой, которая управляется жестами. Здесь широкоугольная камера. Она узнает членов семьи, подстраивает весь контент под члена семьи, который появляется в створе камеры. Ее можно просто закрыть: там есть специальная магнитная крышечка», - отметил Греф.

Стоимость «Сберпортала» должна составить около 28 000 - 29 000 рублей, сообщает «Интерфакс».

«Начинка» устройства включает в себя 10,1-дюймовый экран (10-точечный мультитач) с разрешением 1280x800 точек, чипсет Amlogic A311D, 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайт постоянной памяти (eMMC), 6 микрофонов, разъемы USB Type-C OTG, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Акустика - Harman Kardon (мощность 30 Вт, частота 65 0 20 000 Гц).

Работает «Сберпортал» под управлением системы StarOS.

Также Путину была показана представленная в сентябре телеприставка SberBox. По словам Грефа, она превращает любой телевизор с разъемом HDMI в «умное устройство, которым можно управлять голосом или через интернет».

«Малые предприятия могут – и не только малые предприятия – размещать свои приложения и имеют фактически доступ к каждому человеку, у которого есть эта приставка дома, - сказал Греф. - В том числе мы здесь размещаем нашу образовательную платформу "СберКласс", потому что у детей из небогатых семей не всегда есть планшет, компьютер, и фактически с помощью этой штучки – она стоит у нас три тысячи рублей, мы её продаем за 2999 рублей – любой телевизор превращается в компьютер высокой мощности, который работает через наше облако, с образовательной платформой для детей. Здесь же игры: любой телефон превращается в джойстик, которым можно управлять игрушками».

Греф также отметил, что в следующем году Сбербанк представит еще 5 новых устройств.