Дуров рассказал об опасности Applе и посоветовал переходить на Android

11:45 11.01.2021

Павел Дуров, основатель Telegram, не исключил возможности того, что Apple может ограничить свободу пользователей.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», - написал он в своем блоге.

По его словам, переходить на Android стоит ввиду того, что данная система позволяет устанавливать собственные приложения через apk-файлы и дает больше возможностей для сохранения «доступа к свободному потоку информации».

Дуров также рассказал, что команда мессенджера сейчас работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Основатель Telegram таким образом отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, использовавшуюся сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности», сообщает РБК.

Ранее компания Apple отправила разработчикам соцсети уведомление о намерении удалить приложение из магазина, если в течение 24 часов не будет введена надежная система модерации. В компании предупредили, что Parler не вернется в App Store, пока «не продемонстрирует способность эффективно фильтровать опасный и вредный контент». Это произошло после нападения сторонников Трампа на Капитолий. Позже аккаунт действующего американского лидера заблокировал Twitter.

Ранее Павел Дуров отмечал, что Apple не желает брать ответственность за собственную политику после блокировки трех белорусских Telegram-каналов на устройствах, использующих iOS. Также он обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. По его словам, из-за этого страдают и владельцы iPhone, которые теряют дополнительные деньги и получают обновления с задержкой.