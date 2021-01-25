Apple признала iPhone 12 опасными для кардиостимуляторов

19:15 25.01.2021

На сайте американской компании Apple появились рекомендации по использованию смартфонов iPhone 12 и магнитных аксессуаров MagSafe людьми, у которых имеются имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы.

По данным компании, магниты в данных гаджетах могут оказывать влияние на работу этих устройств. Чтобы исключить негативное воздействие на медицинские устройства, необходимо держать их на расстоянии не менее 15 сантиметров при обычном использовании, а при беспроводной зарядке - не менее 30 сантиметров.

В Apple также посоветовали людям со встроенными кардиостимуляторами проконсультироваться с врачом, чтобы уточнить, как встроенные в смартфоны магниты могут влиять на работу медицинского оборудования. Не исключается, что некоторым больным нельзя будет носить устройство, например, в нагрудном кармане.