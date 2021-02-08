Билл Гейтс рассказал о новых глобальных угрозах для человечества
Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium рассказал о том, с какими проблемами придется столкнуться человечеству после пандемии.
Напомним, что в 2015 году Гейтс фактически предсказал пандемию COVID-19, но, по его словам, это далеко не самое страшное, что может ожидать мир в будущем.
В частности, Гейтс в очередной раз указал на проблему изменения климата, которая «ежегодно будет приводить к гораздо большему числу жертв, чем за всю нынешнюю пандемию».
Также Гейтс заявил, что в настоящее время мир не готов к такому вызову, как биотерроризм.
«Кто-нибудь, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус искусственно, что повышает шансы столкнуться с ним, чем при естественной пандемии», - цитирует его слова «Газета.ru».
Напомним, ранее об угрозе биотерроризма также заявлял техэксперт и помощник профессора Инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона Вивек Вадхва. В своей работе Вадхва назвал достаточно высокой вероятность возникновения искусственной пандемии из-за появления прорывных и недорогих технологий в сфере генной инженерии.
При этом Вадхва подчеркивал, что новый коронавирус не был создан в лаборатории и может считаться «генеральной репетицией» перед распространением инфекций, которые намеренно будут создаваться человеком в целях использования против населения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сам Билл Гейтс и его хозяева.
как обычный еврейчик в его возрасте.
Денег настрогал, а счастья нету.
Неужели Добро на Земле такое безмятежное,бессильное и слабое,что не сможет победить Зло под личиной лицемерных "филантропов" Билла Гейтса,Клауса Шваба и других "доброжелателей" человечества?
Билли жертвует миллионы на благотоврительность. Конечно это не то что наши православные Ротенберги с Абрамовичами , с яхтами , девками и дворцами.
о том, что по инициативе основателя Microsoft в Нью-Йорке состоялась встреча самых влиятельных на тот момент людей Америки – Дэвида Рокфеллера, Джорджа Сороса, Майкла Блумберга, Теда Тёрнера, Уоррена Баффета и, разумеется, самого Билла Гейтса. Они назвали своё тайное собрание Good Club («Хороший клуб»), а главная проблема, которая обсуждалась на этой встрече, – перенаселённость Земли.
«Событие 201»
С момента своего возникновения «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» непрерывно финансирует Всемирную организацию здравоохранения. Поговаривают, что Гейтс фактически стал её собственником, и его денежные вливания в это учреждение ООН уже сравнимы с вкладом всех Соединённых Штатов. А это значит, что он может влиять на работу организации, её планы и приоритеты.
В приоритетах же у самого Билла – именно вакцинация. В идеале, как он считает, каждый новорождённый в развивающихся странах должен быть привит. Фармкомпании, стоящие у него за спиной, готовы наладить масштабные поставки лекарств и уже не раз делали это, но только их деятельность зачастую сопровождалась скандалами. Массовая вакцинация от полиомиелита в Индии привела к параличу у тысяч детей. Прививки против малярии и менингита в странах Африки обернулись тем же параличом, фебрильными судорогами и гибелью малышей. А испытание экспериментальных вакцин против вируса папилломы человека в отдалённых индийских провинциях закончилось тяжёлыми побочными эффектами, включая аутоиммунные заболевания и бесплодие у молодых девушек.
АиФ, апрель20