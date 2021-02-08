Билл Гейтс рассказал о новых глобальных угрозах для человечества

17:58 8.02.2021

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium рассказал о том, с какими проблемами придется столкнуться человечеству после пандемии.

Напомним, что в 2015 году Гейтс фактически предсказал пандемию COVID-19, но, по его словам, это далеко не самое страшное, что может ожидать мир в будущем.

В частности, Гейтс в очередной раз указал на проблему изменения климата, которая «ежегодно будет приводить к гораздо большему числу жертв, чем за всю нынешнюю пандемию».

Также Гейтс заявил, что в настоящее время мир не готов к такому вызову, как биотерроризм.

«Кто-нибудь, кто захочет нанести ущерб, может создать вирус искусственно, что повышает шансы столкнуться с ним, чем при естественной пандемии», - цитирует его слова «Газета.ru».

Напомним, ранее об угрозе биотерроризма также заявлял техэксперт и помощник профессора Инженерного колледжа Университета Карнеги-Меллона Вивек Вадхва. В своей работе Вадхва назвал достаточно высокой вероятность возникновения искусственной пандемии из-за появления прорывных и недорогих технологий в сфере генной инженерии.

При этом Вадхва подчеркивал, что новый коронавирус не был создан в лаборатории и может считаться «генеральной репетицией» перед распространением инфекций, которые намеренно будут создаваться человеком в целях использования против населения.