Ноутбук Vaio Z получил корпус из углеродного волокна
Компания Sony официально представила премиальный ноутбук Vaio Z (2021), который получил корпус из углеродного волокна и возможность автономной работы до 34 часов.
Новинка имеет 4K-дисплей с диагональю 14 дюймов (есть версия с Full HD) и выполнена на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.
Ноутбук может комплектоваться процессорами одиннадцатого поколения вплоть до Core i7-11375H (частота до 5,0 ГГц), от 8 до 32 гигабайт оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe емкостью от 256 Гбайт до 2 Тбайт, сообщает ресурс fonearena.com.
Также здесь имеются стереофонические динамики с поддержкой Dolby Audio, дактилоскопический сканер, веб-камера и разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Работает устройство под управлением системы Windows 10 Home.
Вес ноутбука составляет 958 граммов.
По словам производителя, на одной зарядке аккумулятора ноутбук способен проработать от 17 до 34 часов.
Стоимость Vaio Z (2021) начнется от 2570 долларов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая разница из чего изготовлен корпус компьютера..? :)
А мне сказали, что vaio перестали выпускать. В 2014 году хотел купить на подарок Vaio, и продавец сказал что бренд выкупили китайцы и он перешёл в дешёвый сегмент. Ан нет!