Ноутбук Vaio Z получил корпус из углеродного волокна

15:50 18.02.2021

Компания Sony официально представила премиальный ноутбук Vaio Z (2021), который получил корпус из углеродного волокна и возможность автономной работы до 34 часов.

Новинка имеет 4K-дисплей с диагональю 14 дюймов (есть версия с Full HD) и выполнена на аппаратной платформе Intel Tiger Lake.

Ноутбук может комплектоваться процессорами одиннадцатого поколения вплоть до Core i7-11375H (частота до 5,0 ГГц), от 8 до 32 гигабайт оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe емкостью от 256 Гбайт до 2 Тбайт, сообщает ресурс fonearena.com.

Также здесь имеются стереофонические динамики с поддержкой Dolby Audio, дактилоскопический сканер, веб-камера и разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), HDMI и 3,5-мм аудиогнездо. Работает устройство под управлением системы Windows 10 Home.

Вес ноутбука составляет 958 граммов.

По словам производителя, на одной зарядке аккумулятора ноутбук способен проработать от 17 до 34 часов.

Стоимость Vaio Z (2021) начнется от 2570 долларов.