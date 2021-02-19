Песков назвал посадку аппарата NASA на Марс «достоянием человечества»

13:57 19.02.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствовали посадку американского аппарата Perseverance на Марсе.

При этом он заявил, что подобные достижения являются «достоянием человечества», но добавил, что и у России есть своя «амбициозная программа по освоению космоса», сообщает РИА Новости.

«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», - сказал Песков.

Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Красной планете в районе катера Езеро (Jezero). Он стал пятым аппаратом NASA, севшим на поверхность Марса.