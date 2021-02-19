Песков назвал посадку аппарата NASA на Марс «достоянием человечества»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствовали посадку американского аппарата Perseverance на Марсе.

При этом он заявил, что подобные достижения являются «достоянием человечества», но добавил, что и у России есть своя «амбициозная программа по освоению космоса», сообщает РИА Новости.

«Еще раз повторяю: любой успех, конечно, он достоин, чтобы его приветствовать, но и, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса. Давайте про нее тоже не забывать», - сказал Песков.

Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance совершил посадку на Красной планете в районе катера Езеро (Jezero). Он стал пятым аппаратом NASA, севшим на поверхность Марса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 19:38
    Гость: дан

    жду не дождусь коммента витька-ты где Где твои славные байки о космческих успехах и о графине с графеном Нет витька Сдулся тк комментировать чужие успехи-пусть это даже достояние человечества-не хочется и не можется

  2. 19.02.2021, 19:18
    Гость: Мезозойскому периоду.

    Изр.орел не смог прилуниться. Сломался на 20 км высоте.
    .Кнессет готовит протест Лунному прав-ву по поводу антисемитизьма.

  4. 19.02.2021, 19:04
    Гость: На самом деле

    это вы еще про Гиперсвет поскромничали. Запутэнская Россия - самая россиянистая Россия в мире.

  5. 19.02.2021, 19:00
    Гость: Тащусь

    ..от слова "амбициозный" из уст наших вождей (и вождят).
    Как-то, кажется, в 2001-м Главного угораздило произнести сие словцо по-поводу чего-то (Второй Великий Распил только начинался) - и все чубайсы, алёшины, мутки и прочие деятели напёрсточных искусств начали ездить по нашим ушам своей амбициозностью, типа, как они всё хорошо обустроят...
    ...иных уж нет, а те - далече, прямо как у Хаджи. А словечко-то ещё в употреблении, стало быть, есть ещё порох в песочнице...

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