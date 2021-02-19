Apple начал поиск сотрудников для разработки сетей 6G

13:35 19.02.2021

Компания Apple объявила о поиске сотрудников для работы над созданием сетей связи шестого поколения - 6G, пишет ТАСС.

По данным агентства, Apple опубликовали вакансию на должность "инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G".

Будущим сотрудникам предлагается "исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения (6G)", а также "участвовать в отраслевых и академических форумах, посвященных технологиям 6G". Группа исследователей будет заниматься созданием новой сети "в течение следующего десятилетия".

Специалисты прогнозируют запуск беспроводных сетей связи 6G в районе 2030 года.