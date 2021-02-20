Рогозин сообщил Путину об успехах в космической сфере

На встрече с президентом России глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об успехах в космической сфере.

По словам Рогозина, в 2020 году компания полностью выполнила гособоронзаказ. «У нас кассовое исполнение - 94%, гособоронзаказ выполнен на 100%. И идет, в общем, поступательное сокращение просроченной дебиторской задолженности», - сообщил глава ведомства.

При этом он отметил, что в целом по выручке «Роскосмос» остался на уровне 2019 года, но при этом увеличилась выручка по диверсификации, и почти в два раза (до 12 млрд рублей) увеличились поставки энергооборудования, производимого на предприятиях корпорации.

Что касается российской лунной программы, то Рогозин заявил, что «в октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат». «А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», - сказал он.

Также Рогозин рассказал, что на Международную космическую станцию будут отправлены два модуля, уже находящиеся на космодроме Байконур. «Завершаются их электрические испытания, и мы планируем провести пуск самого большого модуля - модуля "Наука" - в мае этого года», - отметил Рогозин.

На 2021 год, по словам главы «Роскосмоса», запланировано почти 30 пусков ракет космического назначения, в частности, один пуск тяжелой ракеты «Ангара» и два пуска легкой «Ангары».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2021, 22:24
    Гость: *

    По факту у Роскосмоса несомненные успехи только в одной сфере - увеличении и оплывании физиономии Рогозина.

  2. 20.02.2021, 22:08
    Гость: Инструкция

    Берете Айфон!Ищите красную кнопочку. Нажимаете и на экране появляются опции одна из которых :"Социализм". Нажимаете на нужную опцию ,плавно нажимаете без резких движений!Поздравляю ,вы вернулись в социализм .
    Только учтите .Будет трудно!ГУЛАГ вам не курорты в Турции!

  3. 20.02.2021, 21:50
    Гость: Штурману

    Вы многого хотите, чтоб пироги пек пирожник, а сапоги тачал сапожник...
    У нас есть Рогозины, Сердюковы, Набиуллины и прочие, они пекут пироги и тачают сапоги, кушайте на здоровье в сапогах!

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