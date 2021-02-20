Рогозин сообщил Путину об успехах в космической сфере

12:10 20.02.2021

На встрече с президентом России глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об успехах в космической сфере.

По словам Рогозина, в 2020 году компания полностью выполнила гособоронзаказ. «У нас кассовое исполнение - 94%, гособоронзаказ выполнен на 100%. И идет, в общем, поступательное сокращение просроченной дебиторской задолженности», - сообщил глава ведомства.

При этом он отметил, что в целом по выручке «Роскосмос» остался на уровне 2019 года, но при этом увеличилась выручка по диверсификации, и почти в два раза (до 12 млрд рублей) увеличились поставки энергооборудования, производимого на предприятиях корпорации.

Что касается российской лунной программы, то Рогозин заявил, что «в октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат». «А дальше, как вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа», - сказал он.

Также Рогозин рассказал, что на Международную космическую станцию будут отправлены два модуля, уже находящиеся на космодроме Байконур. «Завершаются их электрические испытания, и мы планируем провести пуск самого большого модуля - модуля "Наука" - в мае этого года», - отметил Рогозин.

На 2021 год, по словам главы «Роскосмоса», запланировано почти 30 пусков ракет космического назначения, в частности, один пуск тяжелой ракеты «Ангара» и два пуска легкой «Ангары».