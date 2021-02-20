Россия испытает новую гиперзвуковую управляемую ракету в 2023 году

18:26 20.02.2021

В 2023 году должны состояться испытания новой гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин».

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на график выполнения работ.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» началась в конце 2018 года. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Отмечается, что в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70», под которым известен прямоточный ракетный двигатель, проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет. Данная конструкция была разработана для самых скоростных боеприпасов, которые должны многократно превысить скорость звука.

Официальные характеристики ракеты «Гремлин» не сообщались, но предполагается, что она будет иметь дальность до 1500 километров и скорость в 6 Махов.