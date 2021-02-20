Россия испытает новую гиперзвуковую управляемую ракету в 2023 году
В 2023 году должны состояться испытания новой гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин».
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на график выполнения работ.
Опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» началась в конце 2018 года. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
Отмечается, что в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70», под которым известен прямоточный ракетный двигатель, проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет. Данная конструкция была разработана для самых скоростных боеприпасов, которые должны многократно превысить скорость звука.
Официальные характеристики ракеты «Гремлин» не сообщались, но предполагается, что она будет иметь дальность до 1500 километров и скорость в 6 Махов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без всяких оскорблений, вежливо хотел бы обратиться к украинцам которые тут пишут: "да ракета устареет раньше чем её создадут; так и останетесь мартышкой с гранатой; лучше бы на детские сады потратили" и т.д. Почему вы сами не следуете вашим собственным советам?
Из приписываемых Маргарет Татчер слов в одном выступлении о том, что ЯО СССР Запад не сташило, у него было, чем ответить, а потому вопрос о "горячей войне" не стоял на повестке дня. Большую опасность представлял хоз. механизм, который обеспечивал более высокие темпы экон. роста, чем рыночный, западный. По памяти.И покойный Дж.Кеннеди после Карибского кризиса заявил, что мечты о военном поражении СССР надо отбросить в сторону.Нужно "иначе". Бывший гитл. "гений танковых войн" Гудериан то же сказал много раньше, в 1950 г., в брошюре "Как нам защитить Зап.Европу". Кстати, особое место уделил идеологической, психоисторической борьбе и наметил "болевые" точки советской системы, на которые надо давить. Поэтому разваливали, используя внутреннего врага, строй и механизм. А ЯО СССР и в 91-м году способно было, наверно, многажды уничтожить все живое на земле. У РФ, судя по всему, такие же возможности сохраняются. Ее развалят "по-иному", без гиперзвуковых ракет. И что-то подсказывает, что момент сей приближается. Но если не сподобиться датьотпор,бояться не надо, может будет и лучшей. США - добрые, они геноцидировать Росси не станут. Все утрясется и все будут довольны. В основном.
а что из обещанного в программе "Стратегия-2020", принятой в 2008г., выполнено?
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"Значит штаты оказались правы"
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Нет, не значит.
теперь наша нищета будет еще надежней защищена.